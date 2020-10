Melissa Satta e il marito Boateng si sarebbero lasciati, di nuovo. Secondo un gossip svelato dal settimanale Oggi, la coppia starebbe infatti affrontando un nuovo momento di crisi, anche se né da parte dell'ex velina né dal calciatore è arrivata alcuna conferma ufficiale. Sui social vige il silenzio. Ma a quanto pare il loro amore non sembra destinato a funzionare. Sui loro profili Instagram sono sempre meno frequenti le foto di famiglia insieme, l'ultimo scatto risale al 19 agosto scorso, durante una vacanza in Sardegna.

La crisi di Melissa Satta e Boateng

Poco prima del lockdown, a febbraio, Melissa Satta aveva informato i suoi follower su Instagram con un messaggio che lasciava intendere che col marito, non navigasse in buone acque: "Non sempre le cose vanno come vorremmo". I due, insieme al figlio Maddox, oggi 6 anni, si erano trasferiti in Turchia. In quel periodo, su Instagram, la coppia si era scambiata alcuni messaggi, che suonavano come un buon segnale di ripartenza. Prince Boateng raccontava la serenità ritrovata: "Amami oppure no". Melissa Satta aveva risposto: "Ma ti faccio una promessa, se sono qui sono qui per sempre". A quanto pare, però, anche questo cambiamento non è servito a rimettere le cose a posto e a riportare la serenità in famiglia.

L'annuncio del divorzio

L'ex velina mora aveva raccontato della presunta fine del suo matrimonio con Boateng, senza farne un segreto. Nel 2019, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Melissa Satta aveva ammesso di aver vissuto quel periodo come un fallimento, anche se ai tempi le cose sembravano sulla strada della risoluzione: "L'ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio". E non aveva escluso la possibilità, e insieme il desiderio, di diventare mamma per la seconda volta: "Oggi sono felice e serena. Un altro figlio ci sarà, vorrei che Maddox avesse un fratellino, ma con calma, c’è tempo".

Melissa Satta e la paparazzata con Tommy Chiabra

Nei mesi della lontananza da Boateng, la modella e showgirl ha fatto parlare di sé per essere stata paparazzata in compagnia di Tommy Chiabra, noto imprenditore e playboy, ex fiamma di Fiammetta Cicogna, Nina Senicar e, pare, di Selena Gomez. Quelle foto, e le conseguenti dicerie, sono state per lei difficili da gestire: