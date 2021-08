Melissa Satta e Antonio Conte sono i nuovi volti di Sky Sport: cosa faranno Sono le new entry nella squadra di Sky Sport per la stagione televisiva 2021/2022. La modella e showgirl sarda, che già in passato ha lavorato nella tv calcistica, affiancherà Fabio Caressa come volto fisso a a Sky Calcio Club. Per l’allenatore, invece, un ruolo come commentatore della Champions League e del calcio internazionale.

A cura di Valeria Morini

Sky Sport si aggiudica due new entry di peso per la stagione televisiva 2021/2022 : sono la showgirl e modella Melissa Satta, che torna così in televisione con un ruolo di primo piano in un programma sportivo a tre anni da Tiki Taka (tralasciando la partecipazione come opinionista a Quelli che il calcio), e l'allenatore Antonio Conte.

Melissa Satta al fianco di Fabio Caressa

Partiamo dalla Satta, che in passato in ambito calcistico ha lavorato anche a Controcampo. La 35enne sarda sarà presenza fissa a Sky Calcio Club, programma di approfondimento dedicato al mondo del calcio italiano condotto da Fabio Caressa, che l'ha accolta con un simpatico video condiviso sui social (vedi sopra). Una bella occasione per la modella, che si è detta "carichissima" in conferenza stampa e si prepara a entrare "in punta di piedi": "Anche se faccio televisione da 17 anni, ogni volta che nasce qualcosa di nuovo è veramente emozionante. Sono un po' agitata perché entro in una famiglia super unita e super preparata". Il calcio, del resto, è sempre stato centrale nella sua vita.

Di calcio sono appassionata. Da ragazzina giocavo in serie C, quindi l'ho anche giocato. Poi ho avuto un calciatore in famiglia [l'ex marito Kevin Prince Boateng] e ho un bambino che è appassionato di calcio. Quindi il calcio l'ho sempre respirato.

Antonio Conte commenterà il calcio internazionale

Ad Antonio Conte spetterà invece commentare la Champions League e il calcio internazionale, dalla Ligue 1 alla Premier League e alla Bundesliga. "È un grande privilegio avere con noi Antonio Conte. Crediamo talmente tanto nei nostri talent, che fanno parte della nostra squadra calandosi in una realtà che mira all’eccellenza. Anche grazie a loro impariamo tantissimo", ha dichiarato il direttore di Sky Sport Federico Ferri.

Gli altri volti di Sky Sport

Nella stagione di Sky Sport anche Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Nando Orsi. I programmi sulla Champions League saranno condotti da Anna Billò, con Mario Giunta che curerà gli spazi news, mentre quelli di Europa League saranno condotti da Leo Di Bello, con Margherita Cirillo. Sky Calcio l’Originale, di sabato sera, è condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio (mattatori insieme a Fayna e a Marco Bucciantini, stasera e domani, delle serate conclusive di Calciomercato – L’Originale), Paolo Condò, Billy Costacurta e Anne Laure Bonnet, al timone anche della nuova rubrica Mondogol, in onda il lunedì. Giorgia Cenni si occuperà degli approfondimenti della partita delle 12.30 della domenica (con Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi), Federica Masolin del posticipo del lunedì sera. I pre e post gara della Serie B troviamo Marina Presello, per il calcio internazionale Federica Lodi.