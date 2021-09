Melissa Satta replica ad Alessia Tarquinio: “Da una donna più adulta mi aspettavo solidarietà” Melissa Satta risponde ad Alessia Tarquinio, che in una serie di stories aveva polemizzato con la scelta di Sky di puntare sulla soubrette per il Club: “Sentirmi attaccata da una donna più adulta e così preparata, mi ha fatto male e non me l’aspettavo. Ma ho le spalle abbastanza larghe e faccio quindi un grande sorriso”.

Melissa Satta risponde, senza mai menzionarla, all'ex giornalista di Sky,Alessia Tarquinio, la quale aveva commentato in una serie di stories la scelta del suo ex network di puntare sulla soubrette per la conduzione del nuovo Sky Calcio Club. I percorsi professionali differenti, una storia che parla da sola per la giornalista, alla base di tutto: “Per loro evidentemente la sua figura era attinente e poteva portare qualità o qualsiasi altra caratteristica al programma”, aveva detto Alessia Tarquinio. Melissa Satta non ci sta

Le parole di Melissa Satta

In questo lungo messaggio video, Melissa Satta risponde al video Instagram di Alessia Tarquinio, mai menzionata dalla Satta: "Dice che ho accettato un ruolo che non è il mio e che voglio fare la giornalista". Melissa Satta spiega:

Non mi permetterei mai di definirmi giornalista perché non lo sono. Ci sono donne che fanno le giornaliste e sono bravissime. Sono stata chiamata al Club per fare spettacolo, ho cercato di portare quello che io so fare, quello che sono io. Magari avrò fatto degli errori ieri, magari c'è da migliorare, ma ero molto emozionata. Sono contenta di essermi lanciata in questa nuova avventura.

L'attacco

A questo punto, Melissa Satta ingrana la quarta e passa al contrattacco: "Ci impegneremo tutti insieme, siamo una famiglia e sono sicura che mi aiuteranno a crescere. Sono ancora giovane, ho 35 anni e posso imparare. Ho l'umiltà di mettermi là e osservare chi sa fare questo lavoro. Mi spiace di aver avuto quest'attacco da una donna. Le donne devono sostenere le altre donne. Io a un'altra donna non l'avrei mai fatto, l'avrei supportata e incoraggiata a fare meglio. Sentirmi attaccata da una donna più adulta e così preparata, mi ha fatto male e non me l'aspettavo. Ma ho le spalle abbastanza larghe e faccio quindi un grande sorriso".