Belen Rodriguez avrà presto la secondogenita Luna Marie, ma prima di questa gioia è passata attraverso l'inferno di un aborto spontaneo. Le sue rivelazioni a Verissimo fanno ancora discutere e oggi è Maurizio Costanzo a ribattere sull'argomento, attraverso un'opinione resa a Nuovo Tv nella sua rubrica settimanale. Commentando i fatti più importanti della tv, il decano dei giornalisti e dei conduttori ha applaudito al gesto della soubrette argentina di raccontare tutto: "Non è facile per una donna".

Le parole di Maurizio Costanzo

Belen Rodriguez aspetta il primo figlio da Antonino Spinalbese, una gravidanza attesa dopo un aborto spontaneo. Tra l'altro è il secondo nella vita dell'artista. Un aborto c'era già stato negli anni della relazione con Fabrizio Corona. Dalle pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Maurizio Costanzo si è complimentato per il gesto e ha menzionato anche Meghan Markle. La Duchessa del Sussex aveva parlato anche lei di un aborto spontaneo in un lungo editoriale al New York Times dal titolo, The Losses we share.

Non è facile per una donna che ha perso un figlio parlarne in pubblico, né tantomeno in tv. Raccontare l’accaduto significa, per lei, rivivere un dolore terribile e profondo, che non si cancella mai. Per questo il gesto di Belen Rodriguez e Meghan Markle è ammirevole: a costo di riaprire una ferita, hanno svelato quello che è successo a loro per far sentire meno sole le donne che affrontano la stessa perdita. Quando ci si trova in una situazione del genere, sapere che anche le star ci sono passate e che sono riuscite a superarle può essere di grande conforto”

Il grande dolore dell'aborto spontaneo

Proprio Meghan Markle è al centro della cronaca in queste ore per le sue rivelazioni nel corso della lunga intervista in cui ha puntato il dito sulla Famiglia Reale. La moglie di Harry Windsor aveva già raccontato dell'aborto spontaneo nell'estate del 2020, rivelando di aver avuto un forte crampo mentre stava cambiando il pannolino al primogenito Archie. Da quel momento, si accasciò al suolo e dopo il controllo, la brutta notizia. Il dramma e il dolore dell'aborto spontaneo è stato provato da Belen Rodrigue per due volte: la prima con Fabrizio Corona, la seconda con Antonino Spinalbese la scorsa estate.