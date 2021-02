Belen Rodriguez è grande protagonista a Verissimo, nella puntata in onda sabato 20 febbraio. La showgirl è incinta per la seconda volta (è al quinto mese) e ha scelto lo studio di Silvia Toffanin per svelare per la prima volta il sesso e il nome del bebè in arrivo. Sarà una bambina, come già la Rodriguez sospettava da tempo ("Sento che sarà femmina"), e si chiamerà Luna Marie. Belen aspetta la piccola dal compagno Antonino Spinalbese, al suo fianco dall'estate 2020.

Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine.

Il colpo di fulmine con Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez è già mamma di Santiago, 7 anni, nato dall'amore con l'ex marito Stefano De Martino. Lei e il conduttore e ballerino, dopo una prima separazione, erano tornati insieme, per poi lasciarsi nuovamente nel 2020. Quindi, l'incontro inaspettato con Antonino Spinalbese, hair stylist che vive a Milano e con cui è stato un vero colpo di fulmine. In studio a Verissimo, Belen si è detta certa che la loro favola durerà per tutta la vita.

Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino.

Il dramma dell'aborto e la voglia di un figlio

Belen ha inoltre svelato un particolare doloroso alla Toffanin. Prima della gioia della gravidanza, la Rodriguez e Spinalbese avevano affrontato un dramma: un aborto spontaneo, che però ha fatto capire loro quanto era importante la loro relazione e quanto desideravano mettere su famiglia. Lei è rimasta nuovamente incinta poco dopo.

Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato.

Chi è Antonino Spinalbese

Belen l'ha definito "un uomo gentile", diverso dai suoi precedenti amori. 25 anni, ha due sorelle più giovani e ha raggiunto una certa notorietà a Milano come hair stylist per uno dei saloni più prestigiosi della città meneghina. La sua grande passione è però la fotografia, che di recente è diventata per lui un vero e proprio lavoro. Pare si siano conosciuti grazie a una comune amica, Patrizia Griffini: per la Rodriguez è stato amore a prima vista.

Il significato di Luna Marie, il nome della bimba che Belen aspetta

Belen e Spinalbese hanno scelto per la figlia un nome dal tocco esterofilo, almeno in parte. Luna si rifà ovviamente all'astro e alla relativa personificazione divina secondo la mitologia romana: deriva dal latino "Luna". Marie è la variante in francese (e altre lingue) di Maria, forma latina del greco biblico María a sua volta mutuato dall'ebraico Miryam: è il nome della Vergine e di altri personaggi biblici, sul cui significato circolano moltissime teorie (potrebbe voler dire "amata da Yahvè [Dio]" o "ribellione", o forse "principessa" o "signora del mare").