Maura Paparo oggi ha 53 anni e, dopo un passato come giudice e istruttrice di Amici, gestisce una scuola di danza ed è la protagonista di un altro programma ‘talent'. Si chiama The Coach, va in onda su 7Gold ed è condotto dalla sua ex allieva Agata Reale. Ma il pubblico continua a ricordarla principalmente per essere stata una delle insegnanti storiche di Amici di Maria De Filippi (qui gli insegnanti di Amici 2020/2021) e in una lunga intervista al settimanale Visto, si confessa: "All'epoca in otto-nove mesi riuscivamo ad educare dei talenti acerbi e a lanciarli. Oggi lo show è molto cambiato".

Le parole di Maura Paparo

Ballerina, coreografa, insegnante di danza. Un curriculum lungo, ricco di esperienze di grande rilevanza. L'esordio a 18 anni, poi protagonista del corpo di ballo di Domenica In e La sai l'ultima?. Ne ha viste tante Maura Paparo:

Quando ho cominciato a prendere delle vere e proprie lezioni di danza avevo circa dodici anni. […] Ho studiato con il metodo Cecchetti, ho fatto un percorso alla scuola inglese Russian Ballet. Lì facevamo anche moderno, tip tap. Era una sorta di accademia, dove si studiava un po' di tutto. […] Gran parte del mio percorso televisivo l'ho fatto con Brian & Garrison. Sono stata loro allieva e ci lega una grande amicizia.

L'esperienza ad Amici

Maura Paparo ha lavorato per dieci anni ad Amici di Maria De Filippi. Sul piano professionale, una delle esperienze più rilevanti, soprattutto nell'arco della seconda parte della sua carriera.

L'esperienza ad Amici è stata travolgente. Posso dirle che, dal mio punto di vista, insegnare in una sala prove o in quella scuola era la stessa cosa. La telecamera dietro lo specchio per me non c'era, facevo solo il mio lavoro. La prima volta che mi hanno messo dietro a un banco per fare gli esami, confesso che tremavo e sudavo, pur cercando di mantenere una calma apparente. È stato molto emozionante. […] I primi anni sono stati emozionanti, di ricerca, di costruzione dell'allievo. Era un programma sicuramente pensato diversamente dallo show di adesso. Era una scuola che prendeva talenti acerbi.

I contatti con gli ex allievi

Maura Paparo è rimasta in contatto con molti degli ex allievi passati negli anni: Leon Cino, Anbeta Toromani, Karima Ammar, Tony Aglianò, Agata Reale.