La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è Amici 20. Si tratta del ventesimo anniversario, quindi sarà una edizione assolutamente speciale quella che sta per partire con la formazione della nuova classe, sabato 14 novembre 2020. Sarà questo il giorno in cui conosceremo i nuovi elementi della scuola e i nuovi professori di Amici di Maria De Filippi. Il grande successo della scorsa stagione, un'edizione che ha visto trionfare il talento di Gaia, anche quest'anno inizia un lungo cammino per scoprire i talenti di domani del canto e del ballo.

I nuovi professori

I nuovi professori di Amici 20 sono Arisa e Lorella Cuccarini. Arisa si occuperà del canto, mentre Lorella Cuccarini del ballo, andando così a sostituire rispettivamente Stash e Timor Steffens. Tra i professori che tornano per questa nuova stagione, ritroviamo al canto Rudy Zerbi e Anna Pettinelli; per il ballo ritroviamo Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Il ritorno di Arisa come coach in un talent

Arisa ritorna nelle vesti di coach di un talent, dopo l'esperienza vissuta già sulla sedia di X-Factor 2020. Come è noto, però, il ruolo di insegnante di canto in Amici è sensibilmente diverso da quello di coach e giudice di X-Factor 2020. Sarà interessante scoprire un nuovo lato del suo carattere, soprattutto alla luce della metamorfosi artistica e umana che la cantante lucana sta conducendo da un paio di stagioni, con il suo abbracciare teorie spirituali e orientate alla body positivity.

Lorella Cuccarini torna in Mediaset

Lorella Cuccarini scelta da Maria De Filippi come insegnante di ballo segna certamente una svolta nella carriera della popolare ballerina. Per lei, innanzitutto, un ritorno a Mediaset che è forse la rete che l'ha meglio valorizzata proprio per il suo ruolo di ballerina e cantante . Ma è soprattutto un ritorno alle scene un anno dopo la burrascosa chiusura del suo percorso a Vita in Diretta, con la lite pubblica con il suo partner alla conduzione, Alberto Matano.

I professori confermati di Amici 2020

Rudy Zerbi è ormai una colonna consolidata di Amici 2020 – e del mondo di Maria De Filippi: è insegnante di canto dal'edizione numero 10. Classe 1969, è un conduttore televisivo, radiofonico e un produttore discografico. Rudy Zerbi ha 3 padri: Roberto Zerbi, che lo ha riconosciuto dopo aver sposato la madre, Giorgio Ciana, che lo ha cresciuto e Davide Mengacci, che è il suo padre biologico. Anche Alessandra Celentano è una colonna storica dello show: coreografa, nipote di Adriano Celentano, si afferma come maître de ballet nei maggiori teatri d'Italia: Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze e Teatro San Carlo di Napoli. È ad Amici dal 2003. Veronica Peparini, coreografa ex ballerina di 49 anni, è la compagna di Andreas Müller. Anche lei è nella squadra di Amici di Maria De Filippi da lungo tempo, ormai: dal 2013. Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica classe 1957, è stata ingaggiata come professoressa di canto nel talent show Amici di Maria de Filippi, in sostituzione di Alex Britti nella diciannovesima stagione.

Quando andrà in onda Amici 20

Amici 20 va in onda ogni sabato alle 14.10 su Canale 5, e dal lunedì al venerdì alle 19.00 su Italia 1 con il consueto daytime. Non ci sono ancora informazioni ufficiali circa le puntate serali, è ancora chiaro non si hanno informazioni sulla messa in onda delle puntate serali, che dovrebbero comunque arrivare non prima del 2021