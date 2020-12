Dopo la pausa dovuta alle feste, Mattino 5 riparte prima del previsto, addirittura con una programmazione straordinaria prevista per il primo giorno dell'anno. Il programma mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi torna infatti con uno speciale in onda da venerdì 1 gennaio. All'interno, sarà possibile seguire la S. Messa.

Lo speciale di Mattino 5 del 1 gennaio 2021

Dunque, la Panicucci e Vecchi tornano a partire dalle 8.40, per passare con il pubblico dell'ammiraglia Mediaset le prime ore del 2021. Un evento particolare per la conduttrice, che quest'anno eccezionalmente non conduce lo show di capodanno del 31 dicembre, sostituito dal Grande Fratello Vip. Mattino 5 va in onda sino alle 13, per poi lasciare spazio al Tg5. La Messa sarà trasmessa dalle 10.00 alle 11.30 e non vedrà la presenza di Papa Francesco, assente per una sciatalgia e sostituito dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin (per assistere alla funzione religiosa è comunque possibile sintonizzarsi alla stessa ora anche su Rai1 o Tv2000).

Mattino 5 riparte da lunedì 4 gennaio 2021

Dopo questo speciale e lo stop dovuto al weekend, Mattino 5 riparte quindi con la messa in onda regolare, dalle 8.40 alle 11, a partire da lunedì 4 gennaio. Lo show dedicato a cronaca, attualità e spettacolo si era fermato per le feste di Natale, per lasciare spazio alla programmazione di film. Ripartendo già lunedì, la Panicucci e Vecchi si anticipano rispetto alle altre trasmissioni quotidiane di Canale 5. Uomini e Donne ricomincia infatti da giovedì 7 gennaio alle 14.45, insieme alla striscia di Amici (ore 16.10), mentre Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso torna addirittura da lunedì 11 gennaio. Verissimo ha scelto di non fermarsi per le festività e di andare comunque in onda, mentre da sabato 9 gennaio parte un nuovo appuntamento in prima serata: quello con C'è posta per te di Maria De Filippi, giunto alla 24esima edizione.