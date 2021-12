Matteo Giunta: “Liti con mio cugino Filippo Magnini per Federica Pellegrini, non verrà al matrimonio” Matteo Giunta ha svelato tutti i dettagli della storia d’amore con Federica Pellegrini, che presto diventerà sua moglie. Non tutti sanno che l’allenatore è il cugino di Filippo Magnini, ex fidanzato della Divina.

Matteo Giunta, in genere riservatissimo, ha rilasciato un'intervista a Le Iene nel corso della quale ha parlato della sua relazione con Federica Pellegrini, che presto diventerà sua moglie. Non tutti sanno che l'allenatore è il cugino di Filippo Magnini, ex fidanzato della Divina. Sembra che il nuotatore non sarà presente al matrimonio di Federica e Matteo.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini insieme da tre anni

Per prima cosa, Matteo Giunta ha parlato di pregi e difetti della sua compagna: "Un pregio di Federica è che è un'atleta determinata, un suo difetto è che a volte essere troppo autocritici fa perdere fiducia in se stessi". Ha spiegato che negli anni in cui si è occupato di allenarla, ha perso la pazienza con lei solo un paio di volte. Quindi ha aggiunto:

"Se le altre atlete erano gelose? Per questo motivo abbiamo tenuto riservata la nostra relazione. Anche se era un po' il segreto di Pulcinella. Stiamo insieme da tre anni".

Federica Pellegrini ha detto sì, sposerà Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti a convolare a nozze. L'atleta ha spiegato di aver scelto da solo il prezioso anello di fidanzamento che la sua compagna porta al dito. Inoltre, ha chiarito che la cerimonia si terrà in chiesa, dunque con rito religioso:

"Le ho chiesto di sposarla e lei mi ha detto sì. Mi auguro che staremo insieme tutta la vita. Prima pensavo fosse davvero difficile, ma Fede mi ha fatto cambiare idea. Lei scherzosamente mi ha sempre detto: ‘Finché non ho il brilloccone al dito, non se ne parla'. La scelta dell'anello? Ho fatto tutto da solo. La cerimonia sarà in chiesa".

Filippo Magnini, ex di Federica Pellegrini, è il cugino di Giunta

Matteo Giunta ha raccontato che a fare il primo passo, che poi ha portato alla nascita di questa storia d'amore, è stata Federica Pellegrini: "Lei è stata la prima a farsi avanti, inizialmente me la sono un po' tirata. Poi mi sono lasciato andare e non ho più resistito. La prima volta è stata molto romantica, molto bella. Se abbiamo mai avuto momenti di crisi? Qualche litigio brutto c'è stato, perché lei ha avuto esperienze non proprio positive e ha avuto difficoltà a fidarsi di me". Infine, ha parlato di Filippo Magnini, ex fidanzato della nuotatrice e cugino di Giunta: