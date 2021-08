Matteo Diamante e Ignazio Moser: all’Isola dei Famosi litigavano, ora fanno un programma insieme Dopo le liti in Honduras (finite in un’amicizia), i due ex naufraghi si ritrovano: Matteo Diamante si aggrega infatti al cast di Ex on the Beach Italia, il programma di Mtv condotto da Ignazio Moser e da Cecilia Rodriguez. L’ex Pupo avrà un ruolo speciale nella terza edizione di questo reality show.

A cura di Valeria Morini

All'Isola dei Famosi, che li ha visti entrambi protagonisti nell'edizione 2021, Ignazio Moser e Matteo Diamante avevano litigato spesso, ma poi pare che i due siano diventati amici, tanto che li rivedremo insieme in un programma. Si tratta di Ex on the Beach Italia, il reality show di Mtv che giunge alla terza edizione e sarà ancora condotto da Moser e da Cecilia Rodriguez. Il programma dovrebbe andare in onda in autunno.

Il ruolo di Matteo Diamante

Lo stesso Diamante, a Novella 2000, ha spiegato quale sarà il suo incarico, lodando i colleghi Ignazio e Cecilia, coppia non solo sul piccolo schermo ma anche nella vita: "Farò da spalla ai conduttori Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che sono una coppia pazzesca. Sarò una sorta di inviato. Descriverò i personaggi e analizzerò alcuni aspetti delle loro relazioni, comprese quelle con gli ex”. Versione italiana del format britannico Ex on the Beach, il reality vede infatti otto single chiamati a conoscersi e trovare il nuovo amore: vengono però raggiunti dai loro ex, chiamati a scombinarne i piani.

Matteo Diamante ha partecipato a Ex on the Beach da concorrente

Se Ignazio e Cecilia sono confermati come conduttori per la seconda edizione consecutiva (la prima era stata presentata da Elettra Lamborghini), anche per Matteo Diamante è un ritorno. Lui stesso, infatti, ha già preso parte a Ex on the Beach Italia come concorrente, proprio nella seconda edizione. Lì, Matteo aveva ritrovato l'ex fidanzata Nikita Pelizon. Diamante evidentemente ha una predilezione per i dating show, perché ha partecipato pure a Uomini e donne, come corteggiatore di Sabrina Ghio, e a Take Me Out – Esci con me su Real Time. Quindi, prima di fare l'Isola, è stato uno dei Pupi a La Pupa e il Secchione e viceversa 2021. In Ex on the Beach 3 ci saranno anche altri tre ex concorrenti: Fabiana Barra, Klea Marku, Renato Biancardi.