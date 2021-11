Matrimonio A Prima Vista, Jessica e Sergio: “Siamo diversi ma è questa la nostra forza” Jessica e Sergio vivono felici la loro storia d’amore nata nel programma di Real Time Matrimonio A Prima Vista: hanno raccontato del loro percorso e dei progetti per il futuro.

A cura di Gaia Martino

Matrimonio a prima vista è il programma cult prodotto per Discovery Italia nel quale sei single si sottopongono ad un esperimento sociale che gli permette di trovare l'amore. Il docu reality ha preso il via con una nuova stagione lo scorso 5 ottobre, in onda su Real Time, e tra le tre coppie scelte per l'edizione solo una è ‘sopravvissuta'. Si tratta di Jessica Gregorio e Sergio Capozzi che, nonostante sembrassero incompatibili all'inizio della loro conoscenza, hanno investito tempo sul loro rapporto abbattendo il muro che avevano alzato e aprendosi al dialogo. La stima, il rispetto e l'amore gli hanno permesso di costruire un mondo insieme: hanno raccontato del loro percorso in tv e del loro futuro ai microfoni di Vanity Fair.

La vita di Sergio e Jessica dopo Matrimonio a Prima Vista

Sergio Capozzi e Jessica Gregorio sono ufficialmente la seconda coppia del programma, dopo Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, ad uscire indenni dall'esperimento sociale che va in onda su Real Time e in streaming su Discovery+. Si sono conosciuti a Matrimonio A Prima Vista ed oggi vivono felici la loro storia d'amore, a Milano. La protagonista dell'edizione ha raccontato che non è stato facile affrontare il passaggio improvviso da single ad impegnata:

Passare dall'essere una ragazza single che viveva sola da anni e proteggeva gelosamente il suo nido a condividere spazio e tempo con una persona conosciuta un mese prima non è stato facile. Avevo ancora bisogno di scegliere e sentirmi scelta, volevo che mi scoppiasse dentro la necessità di condividere tutto con lui, non ero pronta ad accettare passivamente la situazione, ma desideravo che fosse il risultato di un processo naturale

Sergio, nel corso dell'intervista di coppia, ha svelato che la loro diversità caratteriale è stata la loro forza: grazie alle loro visioni di vita differenti si è aperto il dialogo, permettendo loro di venirsi incontro nei momenti di incomprensioni e liti.

Siamo due persone diverse e abbiamo visioni di vita differenti. Ma questa è stata sempre anche la nostra forza

I progetti per il futuro

Per ora vogliono godersi la storia d'amore, non hanno fretta di dare al mondo un figlio: "Credo sia importante consolidare la coppia prima" è il pensiero di entrambi. Anche per quanto riguarda un eventuale matrimonio bis non ci sono programmi: "Io personalmente non ho questa esigenza, non credo che la cerimonia sia un valore aggiunto alla coppia" ha spiegato Sergio.

Anche per Jessica non è importante (ri)sposarsi: "So che le nostre famiglie sarebbero molto felici se lo facessimo e io, per appagare il mio senso del dovere, li accontenterei. La realtà è che a me non è mai interessata la cerimonia in abito bianco, e continuo a vederla come un grandissimo spreco".

Il commento sulle altre coppie

In foto Dalila e Manuel e Martina e Davide, coppie di Matrimonio A Prima Vista

Sergio e Jessica hanno preferito non commentare i percorsi dei loro ‘compagni di viaggio'. Le altre due coppie concorrenti del docu reality, Dalila e Manuel e Martina e Davide, non hanno avuto la stessa fortuna: le loro storie non hanno avuto lieto fine. "È un'esperienza talmente forte e particolare che crea reazioni totalmente diverse in ognuno. Se tutti sono stati davvero loro stessi, allora per me nessuno ha davvero sbagliato niente" ha spiegato l'ormai ex single del programma. Sergio è della stessa idea: "Solo i protagonisti possono giudicare il loro percorso, l'importante credo sia mettersi in discussione e imparare qualcosa da questa esperienza".

La dedica d'amore di Jessica su Instagram

Nelle ultime ore Jessica Gregorio ha scritto un messaggio social dedicato al suo nuovo compagno conosciuto nel programma Matrimonio A Prima Vista. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post ed ha descritto l'amore che la lega al suo Sergio Capozzi.