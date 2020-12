Arriverà l'8 gennaio su Sky, l'attesissima serie tv "The Undoing", con protagonisti Nicole Kidman, Hugh Grant e unica italiana nel cast la giovane e talentuosa Matilda De Angelis. Dopo il successo de "L'isola delle rose" su Netflix, dove divide la scena con Elio Germano, l'attrice ha interpretato un ruolo decisamente meno imbrigliato nel senso del dovere e molto più intenso e passionale, quello di Elena Alves con il quale si è dovuta misurare in nuove prove davanti alla macchina da presa.

L'esperienza sul set americano

Diretta dalla regista Susanne Bier, Matilda De Angelis si è trovata a doversi rapportare con grandi attori di Hollywood, dimostrando di sapersi destreggiare tra le varie scene da girare, anche quelle più difficili. La sua Elena Alves è una giovane donna che sconvolgerà la vita dei due protagonisti, un'agiata coppia newyorkese. Il suo è come anticipato un personaggio passionale, genuino, autentico, senza filtri e senza veli e in certe occasioni questa richiesta è stata letterale, trovandosi a girare anche delle scene di nudo, rivelando di non aver trovato particolari difficoltà:

Credo che l'espressione artistica della nudità sia estremamente funzionale quando non è gratuita, quando è contestualizzata, e quando è anche funzionale al racconto. Quando ho letto la sceneggiatura con i dettagli ho pensato all'economia del progetto. Elena è una mina vagante e quel suo mostrarsi senza veli sottolinea il carattere estremamente folle e imprevedibile del personaggio

Come racconta lei stessa il suo ruolo è quello di una donna imprevedibile, una donna che segue il suo istinto che senza volerlo riesce a rivoluzionare la vita delle persone che incontra sul proprio cammino:

Con la regista, Susan Bier, volevamo costruire un personaggio estremo, quindi se Elena deve allattare il figlio non lo fa in disparte, lo fa pubblicamente togliendosi tutta la maglietta. Si avverte sempre in lei un senso di pericolosità, c'è sempre qualcosa di lei che non riesci a cogliere completamente. Sono stata messa comunque nelle condizioni di farlo in maniera serena e super tranquilla. Essere diretta da una donna mi ha fatto sentire più a mio agio, e sapevo che se avessimo usato questo tipo di nudità sarebbe stato un grande valore aggiunto, e non una cosa gratuita messa lì.

La trama di The Undoing

Sarà disponibile a partire dall'8 gennaio su Sky e Now Tv, una delle serie che più ha colpito l'America in quest'anno. Nel cast oltre ai protagonisti, compaiono altri volti noti del cinema come il grande Donald Sutherland e Noah Jupe che abbiamo visto in Downton Abbey e The Quiet Place 1 e 2. La storia ruota attorno alla psicoterapeuta Grace Fraser (Nicole Kidman) che vive a Manhattan con il marito Jonathan (Hugh Grant), oncologo, e il figlio Henry. Improvvisamente la loro vita viene distrutta, quando Jonathan viene accusato di un orribile omicidio, Grace scopre una fitta rete di bugie e vede sgretolarsi la sua intera esistenza.