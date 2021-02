Matilda De Angelis si è raccontata su Corriere.it. L'attrice, reduce dal successo di The Undoing – Le verità non dette, si prepara ad approdare sul palco del Festival di Sanremo 2021. Affiancherà Amadeus in una delle serate. Da tempo è promotrice della Skin Positivity, un movimento che mette al bando la perfezione ostentata dai media e sui social, mostrando come la pelle sia bella anche se presenta delle naturali imperfezioni. Matilda De Angelis ha mostrato spesso l'acne sul suo viso. L'attrice ha spiegato il motivo della sua scelta.

Perché Matilda De Angelis ha mostrato l'acne sui social

Matilda De Angelis ha spiegato cosa l'ha spinta ad abbracciare il messaggio della Skin Positivity. L'attrice ha dichiarato: "Per me era importante far capire che non è una malattia che incide solo sulla nostra autostima e sicurezza ma è anche molto dolorosa, qualcosa con cui fai i conti tutto il giorno e non ti dimentichi di avere, visto che ti sta in faccia". Così, ha pensato di sfatare il mito della perfezione estetica. Ha ammesso di avere sofferto l'insicurezza causata dall'acne, ma a un certo punto si è stancata di vedere la sua immagine "corretta" nei film e nei servizi fotografici:

"L’acne provoca una grande ansia sociale: eviti certe luci perché sei sempre molto consapevole di come la tua pelle appare a seconda che sia giorno o sera, cancelli programmi con amici perché non hai la forza di mettere la testa fuori di casa, eviti gli sguardi… io ne soffro da quando sono adolescente e ho sempre fatto un grande sforzo. E non mi sono mai sentita bella. […] Mi vedevo corretta nei film, nei servizi fotografici… così un giorno mi sono detta: non va bene, mi sono rotta. E ho fatto vedere questa cosa. Non volevo diventare la paladina dei brufolosi. […] Ho scelto di accettarmi. Facendolo, inizi a vederti sotto una luce completamente diversa: ora mi trucco gli occhi, la bocca ma non mi metto il fondotinta".

Così, ha notato che quando ha smesso di seppellirla sotto il trucco, anche la sua pelle ha cominciato a guarire. E ora si prepara al suo ingresso da principessa al Festival di Sanremo 2021.

Matilda De Angelis al Festival di Sanremo 2021

Cosa farà Matilda De Angelis al Festival di Sanremo 2021? Lancerà un messaggio di Skin Positivity anche dal palco dell'Ariston, presentandosi struccata? Al momento sembra che l'intenzione non sia quella. L'attrice vorrebbe sentirsi una principessa: "Se dovessi propormi in linea con la mia adolescenza dovrei presentarmi a piedi scalzi, visto che giravo così. Ma ho già fatto il saltimbanco, quelle scale le vorrei fare da principessa e vivermi quella magia senza pensare di tradire chi sono. Quanto al fondotinta, penso che lì lo metterò per forza, non so se mi faranno stare senza… si vedrà. Ma per quel giorno la mia pelle sarà già molto migliorata".