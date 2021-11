MasterChef Italia 11: annunciata la data di inizio e il cast Gli amanti della cucina e dei talent show si scaldano già a ritmo di musica, pronti a seguire la nuova edizione di MasterChef Italia. Il canale Instagram del programma ha lanciato il promo: quando inizia.

A cura di Gaia Martino

Sky Uno si prepara a dare il via alla nuova edizione di uno dei programmi più seguiti dagli italiani. MasterChef Italia è pronto a riaccendere i fornelli e tornare in tv con l'attesa undicesima stagione. Il format del cooking show non cambierà, così come i giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saranno ancora una volta i protagonisti del programma, pronti a regalare lezioni di cucina e risate agli aspiranti chef. Confermate anche le regole delle sfide tra i concorrenti che dovranno dare sfogo alla loro creatività cucinando piatti deliziosi ed originali. L'ultimo a salire sul gradino più alto del podio è stato Francesco Aquila, il cuoco pugliese somigliante all'attore Jhonny Depp che è riuscito a vincere con la sua grinta ed il tuo talento. Presto emergerà un nuovo miglior chef amatoriale d'Italia. Il programma di Sky Uno ha annunciato la data di inizio.

Quando comincia Masterchef Italia 11

MasterChef Italia 11 inizierà subito dopo la finale di X Factor. La data di apertura del cooking show è stata confermata dal primo promo in onda pubblicato anche sui canali social del programma: il talent partirà da giovedì 16 dicembre 2021.

Il pubblico ha già cominciato a scaldarsi al ritmo dello spot che annuncia l'inizio imminente e che riprende le frasi celebri nate nella cucina dello show mixate con una base imperdibile.

"Forza", "Tra un po' mi parte un neurone", "Secondo me c'è un problema con il sale", "Come on", "Questo è un mappazzone" sono alcune delle citazioni dei giudici diventate famose e virali negli anni. La clip si conclude con Antonino Cannavacciuolo che lancia la domanda: "Pronti per i nuovi tormentoni?".

A quanto ammonta il premio di MasterChef

Il talent seguito da grandi e piccini su Sky Uno ha visto tanti chef emergere. Nel corso delle edizioni i vincitori hanno coltivato la loro passione dando vita a ristoranti o entrando nelle cucine più famose. Per il concorrente che arriva sul podio c'è un premio che ammonta a 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare un libro edito da Baldini e Castoldi con le proprie ricette originali.