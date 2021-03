Francesco Aquila è il vincitore di Masterchef 2021, decima edizione del cooking show di Sky. Irene e Antonio sul podio dietro di lui, Monir quarto. La finale andata in onda giovedì 4 marzo alle 21.15 su Sky e NOW TV ha visto i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli consegnargli il premio di 100mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette, con Baldini&Castoldi.

Le prove della finale e gli chef stellati

Uno Skill Test durissimo, diviso come sempre in tre step e prove sempre più complicate, ai limiti di un livello stellato, alla presenza di due grandissimi ospiti: lo chef Chicco Cerea, tre stelle Michelin con il ristorante “da Vittorio” a Brusaporto (Bergamo), e Mauro Colagreco, chef numero uno al mondo nella classifica “50 Best Restaurants”, tre stelle Michelin con il suo “Mirazur” a Menton.

Chi è Francesco Aquila

Maitre e docente di sala bar pugliese, originario di Altamura ma residente a Bellaria-Igea Marina, Aquila ha 34 anni ed è separato. Già alle preselezioni si è descritto come un padre dedito alla sua bambina di quattro anni di nome Ludovica. Appassionato di cucina sin da quando ha mosso i primi passi in casa, ha scelto e frequentato la scuola alberghiera, assecondando la sua passione. "Punto molto sul gusto deciso e l’estetica del piatto, senza un dettaglio che fa la differenza, il mio piatto non esce", è così che ha parlato di sé quando ha voluto presentarsi a Masterchef 2021.

Bruno Barbieri lo ha scelto per Masterchef 2021

"Mi dicono che assomiglio a Johnny Depp, e a volte mi confondono anche” ironizza, riferendosi alla somiglianza con l'attore hollywoodiano che più volte è stato motivo di scherzo durante il programma. Aquila aveva già provato ad entrare a MasterChef ma non ci era mai riuscito fino all'invio, quest'anno, dell'ennesima candidatura, accolta da Bruno Barbieri che lo ha fortemente voluto e convocato per le selezioni finali, assegnandogli, insieme agli altri giudici, l'ambito grembiule per entrare nella scuola di Masterchef italia e giocarsi il titolo, che poi è riuscito a vincere.