Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano in tv, dove vedremo il duo Il Trio formato con l’indimenticata Anna Marchesini purtroppo non esiste più, ma il duo Solenghi-Lopez si riforma ufficialmente sul piccolo schermo: i due comici saranno protagonisti della nuova stagione di Che tempo che fa. Il programma di Fabio Fazio tornerà in onda dall’autunno la domenica sera su Rai3.

A cura di Valeria Morini

Una volta erano il Trio, mitico, indimenticato. Oggi purtroppo non c'è più Anna Marchesini, che ci ha lasciati nel 2016, ma Massimo Lopez e Tullio Solenghi torneranno con un ruolo importante in televisione, dopo anni di assenza intervallati a poche eccezioni e ospitate, raramente insieme. Il programma che segnerà la reunion sul piccolo schermo è Che Tempo Che Fa, nella prossima edizione.

Solenghi e Lopez a Che tempo che fa

La notizia si legge sulle pagine social dello show di Fabio Fazio, che nella stagione tv 2021/2022 andrà di nuovo in onda su Rai3 la domenica sera: "Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: diamo il benvenuto a Massimo Lopez e a Tullio Solenghi Vi aspettiamo per la nuova stagione di #CTCF con Fabio Fazio in autunno su RaiTre". Dopo gli sketch di Ale e Franz, il programma Rai decide di investire ancora sul lato comico. Potremmo assistere a un vero e proprio rilancio, ambito in cui la trasmissione di Fazio è maestra: pensiamo al grande popolarità riscossa dai siparietti di Nino Frassica, o a quanto è servito CTCF per far capire le potenzialità del personaggio Orietta Berti.

La carriera di Massimo Lopez e Tullio Solenghi

La scelta di Che tempo che fa arriva dopo l'ospitata di Solenghi e Lopez per celebrare i 50 anni di carriera del primo. I due hanno formato il Trio con Anna Marchesini dal 1982 al 1994, con un'eccezionale ritorno nel 2008 con lo spettacolo televisivo Non esiste più la mezza stagione, che ricordava i 25 anni di formazione. Il gruppo ha partecipato a programmi come Domenica in, il Festival di Sanremo, Fantastico 7. Impossibile dimenticare la fiction parodia I promessi sposi che metteva alla berlina l'intoccabile classico manzoniano. Sia Solenghi che Lopez hanno partecipato a Tale e quale show e hanno una bella filmografia tra cinema e tv. Nel 2017-18 erano tornati a esibirsi insieme già a teatro, con Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show.