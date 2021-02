Nella puntata di sabato 20 febbraio 2021 a "Verissimo" c'è stata anche Maria Teresa Ruta. Reduce dall'esperienza in chiaroscuro al Grande Fratello Vip, la ex conduttrice si è raccontata parlando del tipo di esperienza fatta, del percorso, delle gioie e dei dolori patiti in questi mesi. Un vero e proprio bilancio dal quale trae insegnamenti, tra momenti positivi e negativi.

Le parole di Maria Teresa Ruta

È stato uno scoppiettante racconto di un'esperienza travolgente nella casa del GF VIP da parte di Maria Teresa Ruta. Ecco il suo punto di vista: "Il ritorno alla realtà è stato traumatico. Non pensavo di giocarmela fino alla fine, ma dopo ventidue nomination un po' ci ho creduto nel vedere almeno lo spegnimento della casa. Io ho avuto la fortuna di entrare con Guenda, condividere con lei questo momento".

Nella vita si corre sempre, si lasciano sempre parole e dialoghi a metà ed ero vogliosa di stare con Guenda e l'ho fatto soprattutto perché c'era lei. Credo di aver fatto almeno tre o quattro colloqui, dovevo partecipare nel 2017 in corsa ma poi è entrata Carmen Russo perché non me la sentivo. Il Grande Fratello mi faceva paura. Quando Alfonso Signorini mi ha telefonato e mi ha proposto il Gf con Guenda, non ho avuto nessun dubbio.

L'intervista a Maria Teresa Ruta ha avuto anche dei punti più toccanti in cui si è raccontata. Ha parlato di Papà Giovanni, di cui ha parlato anche al Grande Fratello Vip: "Era amatissimo da tutti, un uomo con una immensa fantasia, mi portava a passeggio e guardavamo insieme le cartoline. Non ne compravamo nessuna, ma restavamo ore a guardare le cartoline", ha detto di lui al Grande Fratello Vip. In studio da Maria Teresa Ruta ha confermato: