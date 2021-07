Maria De Filippi spiega perché non è sui social e fa il paragone con Chiara Ferragni Se Maria De Filippi decidesse di usare Instagram, Facebook o Twitter, diventerebbe la regina indiscussa dei social. La conduttrice, tuttavia, non ha alcuna intenzione di creare un profilo personale. Ha spiegato il perché in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi e ha tirato in ballo anche Chiara Ferragni.

Maria De Filippi è amatissima sui social. Se solo avesse un profilo personale, godrebbe di certo di milioni di follower. La conduttrice, però, preferisce stare alla larga da Instagram, Facebook e Twitter. Nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha spiegato il motivo della sua scelta.

Maria De Filippi e i social: perché non li usa

Già in un'intervista rilasciata a Fanpage.it nel 2019, Maria De Filippi disse la sua sui social network. La conduttrice dichiarò che rimaneva sempre perplessa quando notava come gli allievi della scuola di Amici restassero traumatizzati dagli insulti letti sui social. Spiegò che era come se accantonassero i complimenti, concentrandosi solo sui pareri negativi. Al settimanale Oggi, è tornata a parlare del suo rapporto con i social:

"Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi nulla di ciò che faccio io al mattino quando mi sveglio. Sto già molto in televisione, basta! Capisco i social per chi ci guadagna come Chiara Ferragni, un po’ meno per chi è già esposto quotidianamente in televisione. Capisco un politico che li usa come strategia".

I social sospesi anche ai tronisti

La figura del tronista, creata da Maria De Filippi, invece sembra apprezzare moltissimo l'universo social e le opportunità che ne derivano una volta acquisita notorietà. Negli ultimi anni, tuttavia, chi siede sul trono deve attenersi a regole ben precise tra cui l'obbligo di non usare i profili personali. La conduttrice ha spiegato il cambiamento che ha voluto attuare a Uomini e Donne. Si è impegnata a dare spazio a ragazzi in grado di rispecchiare la vita vera:

