“Maria De Filippi guarda Ballando con le stelle il sabato sera”, la reazione di Milly Carlucci Momento clou a “Vita in Diretta” con Anna Pettinelli che ammette davanti a una divertita Milly Carlucci di guardare Ballando con le stelle: “Maria lo sa? Ma certo, lo guarda anche lei”.

Anche Maria De Filippi guarda Ballando con le stelle il sabato sera, nonostante vadano in onda i suoi programmi che puntualmente battono Rai1 agli ascolti tv. La confessione di Anna Pettinelli, ospite nell'odierna puntata de La Vita in Diretta, ha fatto prontamente il giro del web. È l'account Cinguetterai a isolare il momento in cui la giudice di Amici rivela che tutti guardano Ballando con le stelle.

Le parole di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli ammette di essere una spettatrice di Ballando con le stelle, complimentandosi con tutti per la capacità di uscire "realmente" dallo schermo. Quando ammette di guardare Ballando, Carolyn Smith abbozza: "Anche Maria guarda Ballando…".

Io sono una spettatrice di Ballando con le stelle, vi guardo e mi emoziono. Se Maria lo sa? Ma certo che Maria lo sa…(anche Maria lo guarda, è l'appunto di Carolyn Smith, ndr) ma io amo Ballando figuriamoci. Mi piace perché viene tutto fuori, viene fuori la realtà. Quel magico occhio rosso inquadra tutto e vi tira fuori così come siete.

La reazione di Milly Carlucci

In questo siparietto, creato e gestito alla grande da Alberto Matano, Milly Carlucci in collegamento dagli studi Fabrizio Frizzi se la ride di gusto. Erano presenti al tavolo de La Vita in Diretta anche Samuel Peron e Sabrina Salerno, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Anna Pettinelli era l'unica "outsider" del tavolo.

Gli ascolti tv di Ballando con le stelle

Nonostante il grande successo e i tanti contenuti, Ballando con le stelle continua a perdere agli ascolti tv contro la concorrenza proprio di Maria De Filippi. La forbice tra Tu sì que vales e il programma di Rai1 si è allargata proprio sei giorni fa, nell'ultima puntata per entrambi i format. Lo show di Canale 5 si attesta a 4.639.000 spettatori pari al 27.9% di share e Milly Carlucci è costretta a inseguire Maria De Filippi: 3.653.000 spettatori pari al 20.5%