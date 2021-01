La puntata di sabato 16 gennaio 2021 di ItaliaSì non verrà trasmessa dai consueti studi di Via Teulada che solitamente occupano il talk show del sabato pomeriggio di Rai1, ad annunciarlo è stato Marco Liorni sul suo profilo Instagram. Il conduttore rassicura i telespettatori dicendo che si tratta di una "misura precauzionale", fatto sta che la messa in onda sarà completamente diversa.

L'annuncio di Marco Liorni

Non sono state rese note le motivazioni per le quali al noto volto tv sia stato chiesto di adeguarsi a questa nuova forma di conduzione, ma non è certo una novità in piena pandemia. In questi mesi, infatti, molti sono stati i programmi che hanno adottato questa modalità, pur di continuare ad andare in onda e non perdere il contatto con il pubblico, soprattutto quando si tratta di trasmissioni che oltre all'informazione si occupano di intrattenimento, ed è proprio questo il caso del talk show di Rai1. Proprio ieri, nella fascia oraria pomeridiana gli spettatori hanno assistito alla conduzione casalinga di Serena Bortone che è risultata positiva al Covid-19.

Il team di ItaliaSì

Non si ha la certezza, quindi, se la "misura precauzionale" annunciata da Liorni sia la conseguenza di un contatto con qualcuno risultato positivo al coronavirus o, invece, sia stata adottata per altre ragioni. In studio con il noto presentatore solitamente ci sono: Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo, che accompagnano il padrone di casa nel racconto di storie che attingono dalla vita comune e che hanno come protagonisti i cittadini italiani. Non mancano, però, ospiti famosi con i quali poter affrontare anche argomenti di attualità. La conduzione di Marco Liorni, come sempre precisa e familiare, ha permesso al programma di reggere anche il confronto con un cult del sabato pomeriggio come Verissimo che, ormai da anni, vede Silvia Toffanin al timone dello show di Canale 5.