Mara Venier sta bene, la foto dopo l’incidente: “Poteva andare peggio” Le condizioni di salute sono buone dopo l’incidente avvenuto a “Domenica In”. Su Instagram, la conduttrice 71enne ha voluto tranquillizzare tutti con un messaggio.

Mara Venier pubblica la prima foto ufficiale dopo l'incidente. Su Instagram mostra il "bernoccolo" e tranquillizza tutti i suoi fan: "Grazie a tutti per i messaggi…poteva andarmi peggio! Sto bene: #bernoccolo". La conduttrice di "Domenica In" è scivolata durante una pausa pubblicitaria della puntata di "Domenica In" in onda il 21 novembre 2021. È stato Pierpaolo Pretelli, al rientro dalla pubblicità, a farsi trovare in studio e a dare la notizia.

Le condizioni di Mara Venier

Mara Venier sta meglio. Le condizioni di salute sono buone dopo l'incidente avvenuto a "Domenica In". Su Instagram, la conduttrice 71enne ha voluto tranquillizzare tutti. Nessun dettaglio circa il presunto trauma distorsivo al piede sinistro e la contusione che ha mostrato anche in foto. Sembrerebbe probabile il suo rientro a "Domenica In" già dalla prossima settimana.

Il racconto della giornata

Una scivolata che le è costato un trauma distorsivo al piede sinistro più una brutta contusione alla fronte. Dopo un blocco di improvvisazione con Pierpaolo Pretelli – è stato lui ad annunciare l'infortunio di Mara Venier – la conduttrice è rientrata in diretta e in un primo momento è parso che potesse farcela a proseguire, ma il dolore è stato troppo forte. La trasmissione è stata chiusa con 15 minuti di anticipo. La conduttrice è stata immediatamente trasportata in ospedale per un controllo medico, terminato poco prima delle 19. Grande sostegno da parte degli spettatori a casa e dei colleghi e amici. A Fanpage.it, Vincenzo De Lucia le invia il suo sostegno: