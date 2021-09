Mara Venier evita Francesca Fialdini, esce di scena prima del suo arrivo sul palco Strano siparietto al premio Biagio Agnes, dove la conduttrice Mara Venier è uscita di scena un attimo prima dell’arrivo sul palco di Fialdini, premiata per il suo programma. Un’antipatia mai confermata, né smentita, dopo che Fialdini, interrogata in passato sul perché Mara Venier non lanciasse mai il suo programma, aveva risposto: “Non ne ho la più pallida idea, le starò sulle balle”.

A cura di Andrea Parrella

Tra le serate che segnano la fine dell'estate e l'inizio della stagione televisiva c'è stata la XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione. Andato in onda su Rai1 nel corso della seconda serata di sabato 11 settembre, condotto da Mara Venier e Alberto Matano, il premio è riuscito ad alimentare le voci sui dissapori tra Mara Venier e Francesca Fialdini, ospite della serata, premiata sul palco dal collega Alberto Matano.

Mara Venier esce di scena al Premio Biagio Agnes

Il segnale è arrivato proprio al momento della premiazione di Francesca Fialdini, quando Mara Venier ha deciso di uscire dal palco prima che la collega, che ogni domenica subentra in onda subito dopo Domenica In con Da Noi… a ruota libera, salisse a ritirare il premio. "Esco con voi", dice Mara Venier a chi era stato premiato un attimo prima, lasciando ad Alberto Matano il compito di chiamare sul palco la giornalista, premiata per "Fame d'amore", programma che sensibilizza i telespettatori sui disturbi alimentari, in onda da due stagioni.

Fialdini disse di Mara Venier: "Forse le sto sulle balle"

Un evento che sarebbe passato inosservato se tra le due conduttrici non ci fossero stati già dei precedenti. Che per la verità si limitano a un'affermazione di Fialdini in un'intervista di qualche mese fa, quando interrogata sul perché Mara Venier non lanciasse mai il suo programma, aveva risposto: "Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so. Che devo dirti.Le starò sulle balle. L’ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa”.

Mara Venier che, dal canto suo, non si è mai espressa chiaramente su una presunta antipatia, né per confermarla, ma tantomeno per smentirla. E si sa che questo, in un mondo governato dalle voci di corridoio, in cui basterebbero 30 secondi di diretta per fare chiarezza su una vicenda, non può che destare qualche perplessità.