Mara Venier non è la sola signora della domenica di Rai1. Come lei, anche Francesca Fialdini accompagna gli spettatori della prima rete Rai con Da noi… a ruota libera, un programma che ha preso forma nel corso delle settimane, conquistando settimana dopo settimana ascolti sempre più convincenti. Ma nonostante la staffetta abbia funzionato per risultati, Mara Venier non sembra avere intenzione di agevolare la conduttrice che la succede.

Francesca Fialdini critica Mara Venier

Ne ha parlato proprio Francesca Fialdini, nel corso di un'intervista rilasciata a Che Tv Che Fa, rimarcando il fatto che la conduttrice di Domenica In non "lanci" mai la trasmissione successiva, di fatto non annunciando ai telespettatori l'arrivo del programma condotto da Fialdini. Cosa che non è passata inosservata, né tra il pubblico né alla stessa conduttrice: “È un grande mistero, ce lo chiediamo tutti noi perché il programma non è solo mio, ma ci lavoriamo in 15-20 persone". Quindi la conduttrice prosegue ipotizzando un'antipatia di Mara Venier nei suoi confronti:

"Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so. Che devo dirti. Le starò sulle balle. L’ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa”.

Quella di lanciare i programmi successivi è una prassi televisiva, come spiega la giornalista: “Tendenzialmente a noi chiedono di lanciare chi viene dopo. Si fa rete, si fa squadra e si lavora tutti insieme. In teoria si lavora tutti per la stessa azienda. Però nessuno può obbligare Mara Venier a fare quello che non le va di fare. Oppure forse si dimentica di me? Non lo so davvero”.

Francesca Fialdini pronta a tornare con due programmi

Quella prossima sarà una stagione altrettanto ricca di impegni per Francesca Fialdini, che tornerà proprio con Da noi… a ruota libera, ma anche con Fame d'Amore, su Rai3, giunto alla sua terza edizione.