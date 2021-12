Manuel Bortuzzo si scusa con Lulù: “Sono stato duro con lei, ora sono io a cercare i suoi baci” Complice un massaggio hot, Manuel Bortuzzo si è riavvicinato a Lulù Selassié e adesso è lui a cercare i suoi baci: “Stiamo meglio di prima, sono stato troppo duro con lei”.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una storia infinita quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Al Grande Fratello Vip non si fa che parlare ciclicamente di loro, che siano vicini o lontani, complici o tremendamente distanti. Il nuotatore è stato sempre il primo a distaccarsi da lei, chiarendo in più occasioni che questo flirt non sarebbe mai potuto diventare l'anticamera di un sentimento, e invece si è mostrato di nuovo contraddittorio. Un passo indietro per tornare da Lulù, che non si è mai mossa, rimanendo al suo fianco anche quando ha dovuto subire le peggiori umiliazioni per l'essere diventata la classica "sottona" che aspetta un segnale da un amore non corrisposto.

Manuel ammette di volere Lulù: "Stiamo meglio di prima"

"Da quando ho massaggiato Lulù siamo tornati complici, come i vecchi tempi, anzi meglio, mi permetto di dire meglio. Quello è stato un momento che ci ha fatto capire che ci si può divertire, con una nuova serenità ritrovata. Sono stato duro con lei, per rispetto di un’idea mia, ho giudicato male i suoi comportamenti, visto che lei esplode e io per natura implodo" ha dichiarato Manuel Bortuzzo dopo aver visto la clip del massaggio hot fatto a Lulù in camera da letto.

Lulù: "Sono felice con lui adesso e questo mi basta"

Lulù dal suo canto non aspettava altro: "Provo dei sentimenti molto belli e forti per lui, sono molto felice e questo è quello che mi basta", accogliendo il suo Manuel al divano, per uno dei baci che negli ultimi giorni si trova a dare e non a strappare contro voglia. È lui adesso a cercarla e non lo nasconde, scusandosi per essere stato particolarmente severo con i suoi sentimenti e per aver giudicato le sue reazioni brusche senza darle possibilità di spiegarsi. Intanto nella casa del GF Vip i concorrenti non ci capiscono più niente e lo stesso Aldo Montano, grande amico di Bortuzzo, ha confessato di sentirsi smarrito nel tentare di comprendere le dinamiche da mesi ormai si alternando in modo burrascoso tra i due ragazzi.