Manuel Bortuzzo a Lulù Hailé Selassié: “Tra noi è difficile che funzioni fuori dalla casa del GFVip” Manuel Bortuzzo si è concesso una lunga chiacchierata con Lulù Hailé Selassié. Il nuotatore ha espresso le sue perplessità circa la loro relazione. È convinto, infatti, che questo rapporto non possa funzionare una volta terminato il reality. A suo dire, avrebbero delle vite inconciliabili. La reazione di Lulù.

A cura di Daniela Seclì

Negli ultimi giorni, Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié si sono ritrovati spesso a parlare della loro relazione e della direzione che potrebbe prendere. Nelle ultime ore, il concorrente del Grande Fratello Vip ha espresso le sue perplessità. Il nuotatore nutre il dubbio che il loro rapporto possa non durare una volta usciti dalla casa.

I dubbi di Manuel Bortuzzo sulla relazione con Lulù Hailé Selassié

Manuel Bortuzzo e la principessa etiope si sono appartati in giardino a chiacchierare. Così, il ventiduenne ha spiegato di avere la capacità e l'intuito di capire fin dalle premesse, come andrà a finire qualcosa. Poi, si è riferito direttamente alla relazione con Lulù e ha dichiarato che per il tipo di vita che conducono fuori, potrebbe essere difficile per loro avere un futuro:

"Ho una razionalità che frena tanto il mio essere. Sono fatto così. Dentro di me sono un casino, non pensare che sia facile. Ho questa testa per cui tante cose le vedo prima. In quali aspetti? In tutti. Io quando sto con una persona capisco già se può andare o non andare. Ad esempio ho capito che tra noi è difficile fuori per le vite che abbiamo. Poi uno deve sempre provare per capire".

La reazione di Lulù alla confessione di Manuel

Manuel Bortuzzo ha mitigato l'effetto che avrebbero potuto avere le sue parole: "Vedendoti, mi sono fatto un'idea. Però serve provarle le cose. Uno finché non prova non sa". Lulù, che qualche ora prima aveva discusso con lui e aveva sancito la pace con un bacio appassionato, non si è scomposta più di tanto: "Provare per credere. Ovvio che è difficile, ma non sarebbe impossibile amore. Pure io posso poter pensare che è difficile, ma in realtà non lo penso". Manuel Bortuzzo, allora, ha concluso ribadendo la sua disponibilità a fare un tentativo: "Se uno non prova non sa".