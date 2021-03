Un padre tanto orgoglioso della sua “creatura” da volerla accompagnare sul palco di Sanremo 2021. È quanto accaduto con Manuel Agnelli, ex coach dei Maneskin a X Factor e, questa sera, con loro sul palco della terza serata del Festival per un duetto sulle note di “Amandoti”. Un’esibizione che ha convinto gli spettatori del Festival, tanto da essere diventata una tra le più commentate sui social. Un’attenzione che i Maneskin hanno assecondato postando sul profilo Instagram del gruppo una foto scattata dietro le quinte con Agnelli. Di fronte all'obiettivo ci sono i 5 in posa plastica e la didascalia che rimarca la ritrovata vicinanza: “Dio prima li fa e poi li accoppia”. Un'accoppiata sicuramente vincente.

in foto: I Maneskin con Manuel Agnelli a Sanremo 2021

Fu Manuel Agnelli a scoprire i Manieskin a X Factor

Fu proprio Manuel Agnelli a scoprire i Maneskin a X Factor nel 2017. Coach del celebre talento show di Sky, Agnelli condusse il gruppo del quale è leader Damiano David fino alla finalissima. Un connubio perfetto tra due stili musicali, quello del cantante e quello del gruppo, che si sono fusi nello stesso genere fin dall’inizio della loro conoscenza. E la simbiosi torna oggi sul palco dell’Ariston per una fortunata esibizione che ha incendiato l'Ariston.

I Maneskin non vinsero X Factor, trionfò Lorenzo Licitra

Fu X Factor a regalare il successo ai Maneskin, convincenti fin dai primissimi ascolti. Eppure non riuscirono a vincere quella edizione del talent show. A portare a casa la vittoria fu Lorenzo Licitra, con la sua coach Mara Maionchi. Una vittoria che fece infuriare i fan della band, fin dall’inizio ritenuti i super favoriti per quella capacità di padroneggiare il palco inusuale in artisti tanto giovani. Il tempo ha ripagato Damiano e i Maneskin dei loro sforzi con la consacrazione passa, anche, per il palco di Sanremo.