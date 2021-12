Manila Nazzaro ha deciso di lasciare il GF Vip: “Vi devo salutare, ora non posso dirvi il motivo” Manila Nazzaro potrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello VIP in anticipo: la concorrente avrebbe ricevuto una telefonata dai familiari che la obbligherebbe ad andare via.

A cura di Gaia Martino

Lunedì 13 dicembre sarebbe stata la data prevista per la finale del Grande Fratello VIP. Il programma condotto da Alfonso Signorini ha deciso però di proseguire la messa in onda e far continuare l'avventura dei concorrenti sino al 14 marzo 2022. I concorrenti ora hanno la possibilità di scegliere se abbandonare la Casa e tornare alla loro vita di tutti i giorni o se proseguire il percorso nel reality. Nelle ultime ore è arrivata un'anticipazione che riguarda Manila Nazzaro che, a quanto pare, avrebbe ricevuto una telefonata che la costringerebbe ad andare via.

Manila Nazzaro ha ricevuto una telefonata particolare

Miss Italia 1999, una delle protagoniste dell'edizione in corso del Grande Fratello VIP, pare sia costretta ad abbandonare il reality prima della finale. Il volto televisivo avrebbe deciso di non proseguire la sua avventura nel programma a causa di problemi personali stando a quanto riporta Biccy. Dopo aver parlato al telefono con alcuni parenti in confessionale ha annunciato:

Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Soleil tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Devo dire che loro (gli autori) sono stati super carini, ma…

Sarebbe stato Aldo Montano a rivelare dettagli riguardo la decisione di Manila di abbandonare il GF Vip:

Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire

Chi altro potrebbe lasciare il reality

Manila Nazzaro potrebbe non essere l'unica ad abbandonare la Casa del Grande Fratello VIP. Da giorni non si parla d'altro, molti concorrenti desiderano di tornare dai loro cari. Aldo Montano, dopo la notizia del prolungamento, ha in mente di lasciare il gioco per trascorrere il Natale in famiglia. In bilico anche Manuel Bortuzzo, Francesca Cipriani e Davide Silvestri. Dopo la crisi e la conseguente sfuriata di Alex Belli, l'attore avrebbe cambiato idea e deciso di restare con i suoi compagni nella Casa: stessa decisione anche per Katia Ricciarelli. Nella puntata di questa sera si scoprirà la sorte dei VIP.