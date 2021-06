Dopo tre stagioni e un finale ancora aperto, la NBC ha deciso di cancellare Manifest. Nonostante il successo, seppur ridimensionato, del thriller, lunedì 14 giugno 2021, la NBC ha annunciato la cancellazione della serie dopo tre stagioni, a fonte di un ordine iniziale di sei stagioni. Attualmente Manifest è tra i titoli più popolari su Netflix negli Stati Uniti.

La delusione del creatore Jeff Rake

Sicuramente il creatore della serie tv Jeff Rake è molto deluso. Anche se, come scritto su Twitter, coltiva ancora la speranza di poter salvare Manifest. Nel suo tweet si legge:

Cari “Manifesters”, sono devastato dalla decisione di NBC di cancellarci. La scelta di fermarci proprio a metà della corsa è un pugno nello stomaco. Spero che riusciremo a trovare una nuova casa. I fan devono avere il finale della serie. Voi fan meritate un finale per la vostra storia. Grazie per l'amore mostrato a me, al cast e alla troupe.

La speranza dei fan nell'hashtag Twitter #SaveManifest

La prestigiosa rivista statunitense The Hollywood Reporter ipotizza che potrebbe essere possibile, "al giorno d'oggi, più probabile che mai", essendo già in programmazione su Netflix, che Manifest trovi una nuova dimora. Anche perché nel suo debutto sulla piattaforma streaming più nota al mondo, Manifest, la scorsa settimana, aveva debuttato al numero uno. La stessa protagonista, Melissa Roxburgh spera in un salvataggio per via del primo posto su Netflix, riponendo tutte le sue speranze sull'affetto dei fan e sulla forza del social network.

Dietro la cancellazione il calo di ascolti costante

Sulla NBC il primo episodio della serie thriller aveva raccolto in media più di 10 milioni di telespettatori. Tuttavia nel corso delle puntate l'interesse per le vicende del volo 828 della Montego Air è via via scemato. Gli episodi della seconda stagione di Manifest a stento toccavano i 4 milioni di telespettatori. Peggio è andata per quelli della terza stagione, che hanno raccolto in media 3 milioni di telespettatori. In Italia Manifest va in onda in chiaro dal 3 luglio 2019 su Canale 5.

Manifest, la trama

Il volo 828 della Montego Air dalla Giamaica a New York City atterra dopo un viaggio turbolento. E i 191 passeggeri a bordo dell'aereo scoprono che, mentre per loro sono passate solo poche ore, il resto del mondo li ha considerati dispersi e presunti morti per oltre cinque anni e mezzo. Una volta tornati, i passeggeri sono tormentati da alcune misteriose "chiamate che si trasformano in veri e propri ordini". Spesso alcuni di loro non resistono alla pressione e prendono decisioni drastiche, come il suicidio. Mentre Adrian, uno dei passeggeri, fonda una setta che chiama "Chiesa dei Credenti". Per Adrian queste voci provengono da forze superiori che agiscono guidate da intenzioni maligne.