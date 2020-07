Venerdì 24 luglio, andrà in onda la terza puntata di Manifest 2. Gli spettatori potranno assistere all'ottavo, al nono e al decimo episodio della serie televisiva, intitolati rispettivamente Il canto zen, Il drago d'argento e Cambio di rotta. I passeggeri del volo 828 sono in pericolo. Un gruppo di fanatici, infatti, intende eliminarli. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5. Gli episodi saranno poi resi disponibili su Mediaset Play. Ecco quale sarà la trama dei tre episodi.

Anticipazioni terza puntata 24 luglio

Ecco tutte le anticipazioni della terza puntata di Manifest 2, in onda venerdì 24 luglio. Nell'ottavo episodio di Manifest 2, intitolato Il canto zen, Jared viene a sapere dell'esistenza di un gruppo di fanatici che hanno un obiettivo preciso quanto macabro. Intendono, infatti, eliminare tutti i passeggeri del volo 828. Intanto, per Ben e Olive c'è un colpo di scena. Faranno una scoperta che li lascerà sbalorditi. Nel nono episodio di Manifest 2, intitolato Il drago d'argento, Saanvi sostiene di aver trovato finalmente il modo per annullare la Data di Morte. Zeke, tuttavia, la trova in uno stato confusionale. Nel decimo episodio di Manifest 2, intitolato Cambio di Rotta, Jared si impegna in un'operazione coraggiosa ma che potrebbe anche metterlo in grave pericolo. Intende, infatti, smascherare i fanatici che stanno mettendo a repentaglio la vita dei passeggeri del volo 828. Così, riesce a salvare Zeke.

Il cast di Manifest: attori e personaggi

Athena Karkanis interpreta Grace Stone; J.R. Ramirez interpreta Jared Vasquez; Luna Blaise interpreta Olive Stone; Jack Messina interpreta Cal Stone; Parveen Kaur interpreta Saanvi Bahl; Matt Long interpreta Zeke Landon; Yasha Jackson interpreta Suzanne Martin; Garrett Wareing interpreta TJ Morrison; Leah Gibson interpreta Tamara; Carl Lundstedt interpreta Billy.