I fan di Grey's Anatomy ormai ci sono abituati: il medical drama creato da Shonda Rhimes è costellato di lutti e tragedie e la sfilza di personaggi che hanno detto addio alla serie è molto lunga. L'elenco si protrae ulteriormente con un altro lutto che ha colpito la 17esima stagione, già segnata dal Covid, nella puntata Helplessly Hoping che negli Usa è andata in onda l'11 marzo. Per il momento, non c'è ancora una data della messa in onda in Italia, dove gli episodi della stagione sono stati trasmessi, quasi in tempo reale, fino al 9 febbraio. Attenzione: da qui in avanti l'articolo contiene spoiler.

Chi è morto in Grey's Anatomy

La serie è tornata in onda dopo la pausa di metà stagione e l'episodio in questione ha visto purtroppo la dipartita del dottor Andrew DeLuca. Si tratta di un doppio lutto per il pubblico nostrano, perché l'attore Giacomo Gianniotti è italiano, anche se residente oltreoceano da quando era giovanissimo. Nell'episodio, crossover con la serie Station 19, DeLuca si è messo a indagare su un traffico di organi. Pessima idea, perché lo sventurato medico è finito accoltellato ed è morto sul tavolo operatorio. Immancabile il momento onirico prima della sua morte, con un incontro in spiaggia con Meredith Grey (Ellen Pompeo).

Il commento di Giacomo Gianniotti

Giacomo Gianniotti ha così commentato l'addio del suo personaggio: "Potrei dire così tante cose… ma tutto ciò che mi viene in mente è grazie. Grazie a tutti i fan che hanno amato DeLuca tanto quanto me. Raccontare la sua storia è stato e sarà uno dei più grandi onori della mia vita. Grazie". L'attore, nato a Roma ma trasferitosi con la famiglia a Toronto da bambino, parla italiano e inglese. Il suo esordio fu quando abitava ancora in Italia, a soli 10 anni, in La bomba (1999) di Giulio Base. Ha recitato in diverse serie, come Copper, Reign, I misteri di Murdoch e Selfie, e nel film Race – Il colore della vittoria. È entrato nel cast di Grey's Anatomy nel 2015.

Grey's Anatomy 17 sarà l'ultima stagione?

Intanto, pare che la serie sia prossima a chiudere i battenti: la 17esima stagione potrebbe essere l'ultima, come ha rivelato la sceneggiatrice Krista Vernoff. Al momento, però, la produzione non ha ancora deciso in modo definitivo. Grey's Anatomy è una delle serie più longeve di sempre quanto a numero di stagioni, dopo Doctor Who (26 stagioni + 12), I Simpson (32), Law & Order – Unità vittime speciali (21), Gunsmoke e Law and Order (20) e NCIS e Death Valley Days (18).