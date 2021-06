L'uscita della seconda parte di Lupin, la serie originale Netflix con protagonista il grande attore francese Omar Sy nel ruolo di Assane Diop, a partire dall'11 giugno ha subito riacceso l'interesse per il personaggio ispirato dai romanzi di Maurice Leblanc. Il "ladro gentiluomo" secondo Netflix ritornerà per una terza parte anche se la serie si conclude con un lieto fine. A rivelarlo è un sito ufficiale Netflix "nascosto" dal titolo eloquente: assane-diop.

Lupin Parte 3, ecco quando esce la terza stagione

Il sito commerciale Netflix dedicato a Lupin mostra una serie di immagini tratte dalla prima e dalla seconda stagione in rapida sequenza e poi la didascalia: "Assane Diop è sempre un passo avanti. Lupin tornerà per una terza stagione. La seconda stagione è in streaming dall'11 giugno". Questo significa che la terza stagione, in attesa di ufficialità, è in effetti già in programma. La data d'uscita della prima parte è stata fissata l'8 gennaio 2021, la seconda parte invece dall'11 giugno. Questo potrebbe dire che entro il prossimo gennaio 2022, la terza stagione di Lupin potrebbe essere già disponibile su tutti i dispositivi Netflix.

Lupin Parte 3, il cast della terza stagione

Omar Sy confermato nel cast della terza stagione, ovviamente. Con lui dovrebbero tornare anche i personaggi di Antoine Gouy nel ruolo dell'amico Benjamin, di Soufiane Guerrab nel ruolo dell'Agente Guedira e Clotilde Hesme nel ruolo di Juliette Pellegrini. Tra i confermati dovrebbero esserci anche Etan Simon nel ruolo di Raoul, Ludivine Sagnier nel ruolo di Claire e Shirine Boutella nel ruolo di Sofia Belkacem.

Il trailer ufficiale della terza stagione di Lupin

È ovviamente prematuro parlare di un trailer ufficiale della terza stagione di Lupin. Netflix non ha ancora confermato ufficialmente la terza stagione ma, come anticipato, ha rilasciato un sito commerciale con un indizio chiarissimo.