Luciana Littizzetto: “Mio figlio Jordan è scomparso per 5 giorni perché sono una rompiscatole” Luciana Littizzetto si è raccontata a Domenica In. La comica ha parlato dei figli in affido Jordan e Vanessa. Lui in particolare, quando aveva 18 anni, l’ha fatta seriamente preoccupare. Ha fatto perdere le sue tracce per cinque giorni: “È uno spirito libero, ha sempre voglia di andare in giro, farsi i fatti suoi, non rendere conto”.

A cura di Daniela Seclì

Luciana Littizzetto è stata ospite della puntata di Domenica In del 7 novembre, dove ha presentato il suo libro "Io mi fido di te", in cui parla dei figli Jordan e Vanessa presi in affido insieme al compagno Davide Graziano. L'intervista rilasciata a Mara Venier ha avuto inizio con la consueta dose di ironia. In collegamento, ha spiegato: "Sono bella? Ho messo le luci della D'Urso, me le sono fatte sparare in faccia. Salutiamo Barbarona".

Luciana Littizzetto e l'affido dei figli su consiglio di Maria De Filippi

Fino ai 40 anni, la comica non sentiva l'impellenza di diventare madre. Poi, un giorno Maria De Filippi le ha parlato della possibilità dell'affido, che permette a bambini che hanno un contesto difficile alle spalle, di vivere nel calore di una famiglia e ottenere la giusta serenità. Ne ha parlato con il suo compagno, il batterista Davide Graziano e hanno deciso di fare questa esperienza:

"Io ero preoccupata. Mi chiedevo come noi che siamo persone note, saremmo riusciti a mantenere la privacy e a proteggere questa esperienza. Maria, che è fantastica, mi ha detto: "Ma che te ne frega? Tu fai come sei capace. Certo che lo proteggi, figurati se non lo proteggi". Sono stata un po' consolata. Avevo già avuto dei contatti, perché ogni tanto mi chiamavano in alcune comunità di minori. C'erano tanti bambini già grandi d'età, che stavano in queste comunità da tanto tempo. Questo avvicinamento è arrivato pian piano alla scelta definitiva. Volevamo un bambino e ne sono arrivati due".

L'arrivo dei due fratelli Jordan e Vanessa, non ha spaventato Luciana Littizzetto perché è "fatalista" e ha creduto che il destino volesse quello per lei: "Davide era un po' più spaventato. Due, in effetti, erano tanta roba insieme. Io ero una splendida 40enne, ingenua, non sapevo come fare. Loro sono arrivati che era il primo giorno di scuola. Ho dovuto pensare a tutto, ma alla fine ce l'ho fatta".

Il rapporto di Jordan e Vanessa con la madre biologica

Quando Vanessa e Jordan sono arrivati nella vita di Luciana Littizzetto e di Davide Graziano avevano rispettivamente 11 e 9 anni. Jordan era molto incuriosito da Davide e dai suoi tatuaggi. Quando ha saputo che fa il batterista, gli ha chiesto speranzoso: "Di chi? Di Max Pezzali?" e lui: "No di Vinicio Capossela" e Jordan ha commentato deluso: "Ah, non di uno famoso". Vanessa, invece, ha associato subito Luciana Littizzetto a "quella della pubblicità del detersivo" e le ha chiesto se sarebbe stata la sua nuova mamma:

"Come fanno spesso le mamme, ho procrastinato: "Vediamo". Da quel giorno sono passati 15 anni, tantissimi. Al momento, per una questione legale, non hanno più contatti con la madre biologica se non qualche messaggio. Ma io sono grata a lei perché li ha messi al mondo e poi perché credo che la vita possa dare delle bastonate fortissime e non mi sento di giudicare. Penso che abbia fatto quello che ha potuto. Non ho alcun tipo di condanna nei suoi confronti".

Quando Jordan scomparve per giorni

Infine, Mara Venier ha raccontato che in un'occasione, Jordan è scomparso per cinque giorni causando grande preoccupazione in Luciana Littizzetto. La comica ha ricordato: