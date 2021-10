Luciana Littizzetto è diventata mamma grazie a Maria De Filippi: il racconto A Tv Sorrisi e Canzoni, Luciana Littizzetto spiega che è diventata mamma in affido grazie a Maria De Filippi e al suo esempio con il figlio Gabriele: “Tutto merito suo. Quando sono andata a prendere Jordan e Vanessa, erano due topini”. Il racconto doloroso: “Non è stato semplice portarli via da lì”.

Luciana Littizzetto è uscita in tutte le librerie con il suo nuovo libro "Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore", edito da Mondadori. Per la prima volta, ha parlato dell'esperienza di genitore affidatario. Come è noto, quindici anni fa, la comica torinese decise di accogliere nella sua famiglia Jordan e Vanessa. A Tv Sorrisi e Canzoni spiega come ha preso questa decisione. È stata determinante Maria De Filippi in questa scelta.

Le parole di Luciana Littizzetto

Come ha raccontato in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, anticipando dettagli presenti anche nella sua nuova pubblicazione edita da Mondadori, Luciana Littizzetto ha rivelato: "La scintilla è scoccata dopo una ‘defilippica'. È stato grazie a lei. Ero andata a prendere un caffè a casa sua e mi confidò che aveva iniziato questa esperienza (l'adozione di Gabriele, suo attuale e unico figlio, ndr)". Quello è stato il momento in cui Luciana Littizzetto ha pensato sul serio all'adozione. Tre anni dopo, infatti, Luciana Littizzetto si è recata in una comunità di Pavia e ha deciso di adottare Jordan e Vanessa: "Erano due topini", ricorda la comica al settimanale.

Cosa fanno Jordan e Vanessa oggi

Non è stato semplice crescere due bambini: "Hanno avuto reazioni contrastanti", ha spiegato Luciana Littizzetto. "Lui non vedeva l'ora di lasciare la comunità, lei aveva paura di lasciarla". Oggi Jordan e Vanessa sono due ragazzi con una carriera brillante davanti: Vanessa lavora nel mondo della comunicazione, Jordan lavora nelle produzioni cinematografiche. I figli di Lucianina la chiamano "Lu" e non "mamma". Lo ha raccontato anche nella puntata di domenica sera a "Che tempo che fa". Lei ha spiegato di essere un po' dispiaciuta per questo, ma capisce il motivo: "Per loro mamma è stata un’altra donna, e questa parola che per te è bella, per noi è una ferita". Un passato tormentato dietro Jordan e Vanessa.