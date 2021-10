Lucia Annunziata: “Cambiare orario a Un posto al sole? C’è uno studio in corso” Raggiunta dal FQMagazine, Lucia Annunziata ha confermato che c’è un progetto in corso ma che è ancora presto per parlare di spostamento di orario per Un posto al sole: “Gli studi in corso sono almeno tre o quattro. Un posto al sole sarà spostato? Se trovano una soluzione, io poi sono napoletana”.

Lucia Annunziata è stata raggiunta dai microfoni del Fatto Quotidiano e ha rilasciato le prime dichiarazioni sul possibile spostamento di orario di Un posto al sole. È stato il caso della scorsa settimana, quello di un'ipotesi di spostamento della soap più longeva d'Italia dalle 20.45 alle 18.30, proprio per far posto a un eventuale talk show in access prime time condotto dall'attuale conduttrice di "Mezz'ora", rovinando gli umori nel giorno del 25esimo compleanno del daily drama.

Le parole di Lucia Annunziata

Lucia Annunziata spiega che c'è uno studio in corso ma che "è ben lontano dall'essersi concluso in tutti i sensi". Lo studio, il progetto però c'è ed è in corso:

C’è uno studio in corso che è ben lontano dall’essersi concluso in tutti i sensi, come la Rai può confermare. Stanno studiando se è possibile avere un talk nell’access perché non è una cosa semplice. Gli studi che ci sono per Un posto al Sole sono almeno tre o quattro. […] Non voglio entrare in una discussione che è anticipata in tutto sul mio nome, sulla fascia. Si parla delle cose quando sono circostanziate. […] C’è questo studio in corso? Sì. Si è concluso? No. Un posto al sole sarà spostato? Se trovano una soluzione, io poi sono napoletana ci tengo. Ma secondo lei la Rai si vuole privare di questa soap così importante? Quando il progetto sarà finito lo valuteremo.

La risposta a Gianni Minoli

Come è noto, Gianni Minoli, che è stato ex direttore di Rai3 nonché ideatore e ispiratore della soap opera, ha dichiarato che "Lucia Annunziata è la padrona assoluta della Rai". A questa dichiarazione, Lucia Annunziata ha risposto: "È un grandissimo personaggio e gli voglio bene. Non mi farà litigare. È una cosa troppo seria e sono decisioni della Rai".