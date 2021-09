Luca Onestini in un nuovo reality, dopo la rottura da Ivana Mrazova torna in tv Luca Onestini sarà tra i protagonisti di un nuovo reality show: non Italia, però, bensì all’estero. Come il fratello Gianmarco, ha scelto di lavorare in Spagna: Secret Story, su Telecinco, è una sorta di Grande Fratello che prevede una svolta investigativa, dove ogni concorrente custodisce un segreto.

A cura di Valeria Morini

Gli Onestini regnano in Spagna: dopo il successo di Gianmarco, che è passato da un programma all'altro (compreso Supervivientes), anche il fratello Luca Onestini si appresta a sbarcare in terra iberica, per un nuovo reality show. Le trasmissioni estere ormai fanno gola da tempo alle nostre celebrity, specialmente se in Italia hanno già dato: ricordiamo che Luca ha partecipato a Uomini e Donne (lo show che l'ha lanciato) e al Grande Fratello Vip, senza dimenticare il ruolo di inviato su Rai1 a C’è tempo per.

Luca Onestini a Secret Story

Il reality show in questione, in onda su Telecinco, è Secret Story, una sorta di versione "investigativa" del Grande Fratello. Il programma vede infatti i concorrenti costretti a una convivenza forzata in una casa, filmati 24 ore su 24. Il bello è che, a differenza del GF, ognuno di loro ha un segreto personale, che gli altri inquilini hanno il compito scoprire. Onestini, che parla un ottimo spagnolo ed è già apparso sulla tv iberica come ospite per sostenere il fratello, ha condiviso la sua gioia sui social. Speriamo solo di non vederlo costretto a momenti imbarazzanti come quello del clistere a Gianmarco a Supervientes, onestamente un brutto episodio televisivo.

Inizia una nuova incredibile avventura. Sono super felice e piena di emozioni positive! Vi amo molto e quello che mi piace di più è condividere tutto questo con voi. Io sono pronto e tu? Quale potrebbe essere il mio segreto??

Luca Onestini reduce dalla fine dell'amore con Ivana Mrazova

Non conosciamo il segreto di Onestini, ma di certo questa occasione lavorativa potrebbe essere ottima per aumentare la sua popolarità all'estero e archiviare la rottura da Ivana Mrazova. Lui e la modella si era conosciuti al GF Vip e avevano iniziato una relazione dopo l'uscita dalla Casa. Sembravano molto uniti, ma l'idillio è finito e a inizio agosto hanno annunciato la fine della loro storia. Onestini ha raccontato di essere stato lasciato con un messaggio, e ha smentito i vari gossip che lo vorrebbero già al fianco di altre ragazze.