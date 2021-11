Luca Calvani è il nuovo giudice di Cortesie per gli ospiti: prenderà il posto di Diego Thomas Dopo l’addio di Diego Thomas a Cortesie per gli ospiti, spunta il nome del suo sostituto: Luca Calvani è il nuovo giudice del reality show ritornato sul set per l’ottava edizione.

A cura di Gaia Martino

Cortesie per gli ospiti sta per tornare in onda su Real Time con una nuova edizione. Sono partite le registrazioni dello show che vede due coppie sfidarsi per regalare ai giudici e agli avversari una serata perfetta. I tre conduttori sono chiamati a giudicare ogni aspetto della cena o del pranzo offerto, dall'arredamento della casa, la tavola, all'intrattenimento dei padroni di casa. Nelle nuove puntate in arrivo prossimamente i telespettatori rivedranno i veterani dello show, Csaba dalla Zorza per il lifestyle e Roberto Valbuzzi per il cibo, e saranno sorpresi da una new entry. Dopo il saluto di Diego Thomas, nel cast del programma per poco più di tre anni, è arrivato l'annuncio del terzo e nuovo giudice. Il posto dell'interior designer e architetto lo prenderà Luca Calvani, come rivela il portale Davidemaggio.it.

Chi è Luca Calvani, il nuovo giudice di Cortesie per gli ospiti

Un volto già noto al pubblico televisivo sta per sbarcare su Real Time nella prossima edizione di Cortesie per gli ospiti: Luca Calvani prende il posto di Diego Thomas nel reality show che gli apre le porte per la prima volta. A rendere pubblica la notizia è il portale DavideMaggio.it che motiva il suo ritorno in tv come esperto di bon ton.

L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi 2006 è un ex modello ed attore di cinema, teatro e serie tv. Ha recitato in Distretto di Polizia, Sposami e Una Buona Stagione ed ha preso parte anche a fiction di fama internazionale come Beautiful e Sex and the city. Il classe '74 di Prato ha lavorato inoltre tra il 2020 e il 2021 come inviato di Ogni mattina, il programma di Adriana Volpe e Alessio Viola sul canale TV8. Calvani è pronto oggi a cominciare una nuova avventura in veste di giudice del reality show in onda su Real Time.

L'addio di Diego Thomas

Dopo poco più di tre anni e oltre 290 puntate, Diego Thomas ha lasciato Cortesie per gli ospiti per dedicarsi ad altri progetti. Con un lungo messaggio sui social ha motivato la sua decisione, rivolgendo un pensiero speciale anche ai suoi compagni di viaggio, Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. Si è trattato di un annuncio inaspettato che ha sorpreso i telespettatori.