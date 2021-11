Diego Thomas dice addio a Cortesie per gli ospiti: “È arrivato il momento di concentrarmi su altro” Cortesie per gli ospiti saluta l’architetto ed interior designer, Diego Thomas. Il giudice del reality show ha deciso di abbandonare Real Time per dedicarsi ad altri progetti, l’annuncio è arrivato attraverso un lungo addio sui social.

A cura di Gaia Martino

Cortesie per gli ospiti fa compagnia ai telespettatori di Real Time dal lontano 2005 ed è considerato oggi come uno dei programmi più iconici del canale che lo trasmette dal lunedì al venerdì dalle 20.20. In ogni puntata due coppie si sfidano cercando di regalare ai giudici e agli avversari una serata perfetta: i tre conduttori saranno chiamati poi a giudicare ogni aspetto della serata, dall'arredamento della casa, alla tavola, all'intrattenimento dei padroni di casa. La coppia che riceverà il punteggio maggiore sarà la vincitrice della puntata. Gli amanti dello show possono mettersi comodi perché Cortesie per gli ospiti è tornato sul set per registrare le nuove puntate, come rivela il portale Tv Blog, ma nella prossima edizione ci sarà una novità: l'architetto ed interior designer chiamato a valutare l'arredamento delle case che lo ospitano insieme ai suoi colleghi, Diego Thomas, ha deciso di lasciare il reality.

L'annuncio di Diego Thomas

Per la prossima edizione l'interior designer di Cortesie per gli ospiti cambierà volto. Diego Thomas con un lungo messaggio social ha annunciato la sua decisione di lasciare il programma per dedicarsi ad altri progetti personali, sempre legati all'Architettura. Il giudice e conduttore del programma insieme a Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi, ha spiegato:

È arrivato il momento per me di concentrarmi sull’Architettura e su altri progetti personali a cui tengo tantissimo e che non vedo l’ora di condividere con voi. C’è un tempo per tutto, questo è il tempo di dedicarmi ad altro, di ugualmente stimolante se non di più. Vi dirò presto le novità che mi riguardano

Il reality show gli ha regalato tanto, ha aggiunto, perché gli ha permesso di conoscere tante persone diverse che lo hanno accolto in casa loro. Per Diego è stata un'esperienza indimenticabile anche grazie ai suoi colleghi ed amici, compagni di viaggio.

Con Csaba e Roberto siamo gli amici di sempre, ci sentiamo spesso e ci vediamo, sono contento perché si sono rivelati dei buoni amici sostenendomi anche in questa scelta.

L'architetto e interior designer è pronto per una nuova esperienza: facile immagine che all'orizzonte possa esserci un nuovo programma televisivo.

La nuova edizione di Cortesie per gli ospiti

Il programma di Real Time si prepara a tornare con la sua ottava edizione, la sedicesima dal debutto del titolo e regalerà un volto nuovo dopo l'addio dell'architetto ed interior designer Diego Thomas. Dovrebbero essere confermati invece Csaba dalla Zorza per il lifestyle e Roberto Valbuzzi per il cibo a meno che non arrivino altri annunci a sorpresa nei prossimi giorni.

Cortesie per gli ospiti ha avuto un enorme successo sul canale del DT che lo definisce ‘il programma più cortese della tv'. Vista la popolarità, sono stati creati due spin off: il primo intitolato Cortesie per gli ospiti New York e si svolge proprio nelle case della Grande Mela, il secondo è Cortesie per gli ospiti B&B in cui i giudici valutano i Bed and Breakfast dei partecipanti.