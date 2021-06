Ospite della puntata de "La vita in diretta" nel pomeriggio di Rai1, è stato uno dei volti più noti dello spettacolo italiano, ovvero Luca Barbareschi. L'attore e produttore si è raccontato a tu per tu con il conduttore del contenuto pomeridiano della rete ammiraglia, parlando anche dell'educazione che ha impartito ai suoi figli e facendo delle rivelazioni al quanto inaspettate.

Le dichiarazioni di Luca Barbareschi

Un po' come Bill Gates che ha deciso di non lasciare tutto il suo immenso patrimonio ai suoi figli quando sarà giunta la sua ora, così Luca Barbareschi affronta un discorso molto simile con Alberto Matano, commentando le recenti dichiarazioni dell'imprenditore Guido Barilla che ha esortato i giovani a non accettare sussidi, ma ad impegnarsi per trovare un lavoro stabile e, quindi, rimboccarsi le maniche. L'attore a questo proposito, pur non essendo d'accordo con quanto dichiarato da Barilla, ha parlato di come ha scelto di educare i suoi figli:

Ho deciso che non lascerò nulla ai miei figli. Darò in eredità i miei averi a qualche fondazione che fa opere di bene. Perché? Ho dato loro un'istruzione fuori dal comune, nelle migliori università dal costo di 900mila euro in cinque anni. Per questo ho deciso di non lasciare loro niente, dopo gli studi devono cavarsela da soli. Ho visto i figli dei miei amici essere viziati. Mia figlia, che è una designer, si è comprata casa da sola a trent'anni e ha una sua piccola azienda.

Il ritorno in tv di Luca Barbareschi

Ospite in tv, Luca Barbareschi era da poco tornato in veste di presentatore e protagonista del talk show di seconda serata "In barba a tutto", dove per otto puntate ha intervistato personaggi noti dello spettacolo con i quali si è soffermato a conversare di tematiche di attualità e non solo aneddoti della loro vita privata. Il format, ambientato in un simil loft newyorkese, aveva l'obiettivo di mettere completamente a proprio agio gli ospiti, parlando quasi come se non si trattasse di interviste, ma di chiacchiere tra due persone che hanno la volontà di conoscersi e studiarsi un po' meglio.