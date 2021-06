Luca Argentero e Cristina Marino erano fuggiti a bordo di una romantica sidecar, subito dopo essersi scambiati le promesse di matrimonio. Una cerimonia intima e privata immersa nella natura: "Come in una favola", ha scritto l'attrice condividendo con i fan soltanto una foto del loro giorno più speciale. Il loro sogno d'amore continua, perché dopo le nozze Argentero e la moglie sono scappati verso la Costiera Amalfitana, come raccontano le immagini sul profilo Instagram di lei. Le fedi immortalate in una foto, sullo sfondo il mare e un paesaggio da sogno che, anche se il tempo non è dei migliori, lascia il posto ad un romantico arcobaleno.

Il matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino

Dopo l'annuncio dello scorso marzo, Luca Argentero e Cristina Marino si sono finalmente detti il fatidico "sì" lo scorso 5 giugno. La coppia si è sposata a Città di Pieve, in provincia di Perugia, come ha fatto sapere il sindaco Fausto Risini. Nessun tipo di clamore e una cerimonia ristrettissima, visto che erano infatti presenti solo gli sposi, due testimoni e il fotografo che ha immortalato i romantici momenti delle nozze. Subito dopo il "sì" i neo sposi sono fuggiti a bordo di una sideacar per raggiungere la location della cerimonia. Un posto romantico immerso nella natura, insieme a pochi invitati, come ha raccontato la sposa il giorno successivo su Instagram: "Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre".

Luca Argentero e la moglie sono già genitori di Nina Speranza

Il loro amore è sbocciato nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi ed è stato coronato dalla nascita della loro prima figlia, arrivata in pieno lockdown, nel maggio 2020. "Benvenuta a casa. Arrivare davanti alla porta di casa e trovare un giardino di fiori, entrare dentro casa e trovare una serra…ricevere tutti i vostri messaggi pieni di affetto! Grazie di cuore, Nina ha avuto un benvenuto alla vita ricco di amore", aveva scritto sui social la coppia, che con le nozze ha sancito l'amore della loro famiglia, un sentimento che appare solido e destinato a durare.