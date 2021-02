L'affaire Maria Teresa Ruta–Amedeo Goria continua ad animare le puntate delle trasmissioni di Barbara D'Urso. Dopo la richiesta da parte del giornalista sportivo di riconciliarsi con la sua ex moglie, emergono dei nuovi particolari relativi alle liaison che negli anni lui ha intrattenuto con altre donne, anche mentre era sposato, tra i tanti nomi è comparso anche quello di Lory Del Santo. A nominarla era stata proprio la ex gieffina nella casa più spiata d'Italia, ma la showgirl ha voluto chiarire la sua posizione, scrivendo un messaggio alla Ruta su Instagram.

Il messaggio di Lory Del Santo a Maria Teresa Ruta

Durante una conversazione con Giacomo Urtis tra le mura di Cinecittà, Maria Teresa Ruta aveva rivelato che molte donne si sperticavano in lodi per quello che all'epoca era suo marito, e tra loro c'era anche Lory Del Santo: "Hanno avuto un love affaire mentre lui stava con me" ha tuonato la gieffina. L'opinionista di Barbara D'Urso, però, ha voluto precisare che nonostante Goria sia un uomo cordiale, affascinante e colto, non è accaduto nulla tra loro, come ha scritto in un commento ad un video della Ruta: "Ciao, volevo farti sapere che io non sono mai stata con Amedeo. Solo amici con grande rispetto. Lui mi ha corteggiata ma io ho elegantemente tenuto la mia posizione”.

La showgirl non ha risposto

Posizione che è stata ribadita anche nel corso durante la scorsa puntata di Pomeriggio Cinque, dove la showgirl interrogata dalla padrona di casa del programma ha dichiarato: "Spero che lo abbia letto, perché io volevo farglielo sapere, non è bello dire lei è stata con quello anche se non è vero". Da parte della Ruta non c'è stata alcuna risposta a riguardo, né tramite social, né attraverso un intervento in puntata, probabilmente perché vuole lasciarsi alle spalle i trascorsi che tanto le hanno recato sofferenza durante il suo matrimonio.