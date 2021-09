LOL 2-Chi ride è fuori, Fedez e Mara Maionchi di nuovo conduttori Dopo il successo della prima edizione e la seconda già confermata, ad essere rinnovati per le nuove puntate di LOL-Chi ride è fuori, sono stati anche i conduttori del format di Amazon Prime Video, ovvero Mara Maionchi e Fedez. Il rapper ha pubblicato un biglietto dello staff della nota piattaforma che, di fatto, conferma la sua presenza al timone della nuova banda di comici chiamata a mettersi in gioco.

A cura di Ilaria Costabile

"LOL- Chi ride è fuori" stato uno dei format più chiacchierati dei mesi passati, la ventata di freschezza e spensieratezza che tutti aspettavano dopo un anno di chiusure e angoscia a causa della pandemia, e il successo della prima edizione vinta da Ciro Priello, non poteva che sfociare in una seconda stagione. Al timone della banda di comici che si cimenteranno nell'ardua sfida di non ridere, ci saranno ancora una volta Fedez e Mara Maionchi, come annunciato dal rapper.

Fedez di nuovo conduttore

L'annuncio di questa rinnovata coppia di conduttori avviene su Instagram, dove il cantante mostra un biglietto inviatogli dallo staff di Amazon Prime Video, piattaforma dove è stato distribuito il format, nel quale si dice che dovrà tornare alla guida delle "dieci persone più divertenti" aggiungendo un particolare che non può far sorridere e legato alle vicende personali di Fedez, sempre in combutta con qualche personaggio:

Caro Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LOL. Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile: riunire insieme le 10 persone più divertenti d’Italia ma soprattutto le uniche che non ti hanno ancora querelato. Lo staff di Amazon.

Ci sarà anche Mara Maionchi

La conferma da parte di Mara Maionchi, invece, è arrivata durante la sua partecipazione al Festival della Tv di Dogliani, tenutosi nei primi giorni di settembre, dove ha rivelato che nella prossima edizione del format il suo ruolo sarà decisamente più attivo rispetto a quanto si è visto nella prima stagione, dove il suo compito principale era dar fastidio a Fedez con scherzi improvvisi e all'idea di iniziare le riprese si è detta "gasatissima".

I nuovi concorrenti

Per quanto riguarda i comici scritturati per questa nuova avventura ancora non ci sono conferme e i nomi che sono balzati fuori in questi mesi, a seguito della fine della prima stagione, sono frutto di ipotesi e indiscrezioni. Al momento, quindi, nulla di certo, ma stando al successo delle prima edizione, dalla seconda non ci si può aspettare altro che scintille.