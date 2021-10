Locke & Key 2, le curiosità sulla serie tra fantasy e horror che torna su Netflix Venerdì 22 ottobre arriva su Netflix la seconda stagione di Locke & Key. Nuove misteriose chiavi magiche accompagneranno i fratelli Locke nella loro soprannaturale casa, la Key House. E non mancheranno le minacce di oscure creature intenzionate ad appropriarsi di quello che appartiene alla loro famiglia da anni. In attesa della continuazione della storia, ecco alcune curiosità su questa serie che unisce horror e fantasy.

A cura di Elisabetta Murina

"Ogni chiave ha il suo mistero". Recitava così il trailer della prima stagione di Locke & Key uscita lo scorso febbraio su Netflix. Una serie che sembra essere il perfetto mix tra l'horror (ma senza esagerare) e il fantasy. La famiglia Locke, composta da Tyler, Kinsey e Bode si trasferisce con la madre nella Locke House, una casa che nasconde non pochi soprannaturali segreti. Il loro trasloco prende una piega decisamente inaspettata quando all'improvviso iniziano a comparire misteriose chiavi magiche. Ognuna ha una sua funzione specifica. Tutte conducono in una dimensione parallela. E così, in dieci episodi, i fratelli Locke scoprono un mondo soprannaturale, fatto di magia, inganni e persone che vogliono rubare quello che da anni appartiene alla loro famiglia. La serie ha riscosso un grande successo e il 22 ottobre tornerà sulla piattaforma streaming con la seconda stagione. In attesa di scoprire come continuerà la storia, ecco alcune curiosità su questo progetto.

Locke & Key è tratta da un fumetto

La storia dei fratelli Locke è tratta dall'omonimia graphic novel di Joe Hill, figlio di Stephen King, e illustrato da Gabriel Rodriguez. Il fumetto è stato pubblicato in Italia da Magic Press tra il 2010 e il 2016 ed è composto da 6 volumi. La serie è stata scritta da Carlton Cuse (già produttore di Lost) e Meredith Averill, con la collaborazione dello stesso Joe Hill.

Una scena della prima stagione della serie e quella nella versione originale del fumetto (IG @lockeandkey)

La Key House è stata costruita apposta per la serie

Key House (IG @lockeandkeynetflix)

La Key House è parte integrante delle misteriose vicende della famiglia Locke. È ricca di dettagli, porte misteriose e segreti tutti da scoprire. Anche se a ispirare l'ambientazione sono stati alcuni storici edifici di Lunenburg, in Scozia (le vicende però sono ambientate in Massachusetts), la particolare dimora è stata realizzata ad hoc per la serie, seguendo l'dea originale degli autori del fumetto. "Avevo questa idea di un'abitazione particolare, meno simmetrica possibile e ricca di dettagli che sarebbero stati svelati un pò alla volta", ha raccontato l'illustratore Rodriguez in un'intervista a CBR. Gli interni sono stati costruiti quasi interamente utilizzando la tecnologia CGI. E anche se non è totalmente reale, il soprannaturale non manca di certo.

Leggi anche Effetto Squid Game: la serie coreana Alice in Borderland torna in Top 10 di Netflix

Locke & Key doveva essere un film

Kinsey e Tyler (dal trailer ufficiale Netflix)

Inizialmente Locke & Key doveva essere un film suddiviso in tre capitoli. L'annuncio venne dato al Comic Con (la convention dei fumetti più grande degli Stati Uniti) di San Diego nel 2014 da Joe Hill. Ma nemmeno un anno dopo, lo stesso fumettista dichiarò che la trasposizione cinematografica della sua storia era stata interrotta, mentre la strada del piccolo schermo era ancora aperta. E infatti, nel 2016 annunciò ufficialmente che le vicende dei fratelli Locke e delle loro chiavi magiche sarebbe diventata una serie tv che prima venne notata da Fox e Hulu e poi, con un cast diverso, acquistata da Netflix.

La seconda stagione di Locke & Key

La seconda stagione della serie uscirà venerdì 22 ottobre su Netflix. "Una nuova magia sta per prendere forma", recita il trailer ufficiale del secondo capitolo della storia, che riprenderà da dove si era interrotta l'ultima volta. Il demone Dodge è riuscita a sfuggire all'attacco dei Locke e, inaspettatamente viva, è pronta a portare avanti la sua caccia alle chiavi, dopo aver preso possesso del corpo di Gabe, il ragazzo per cui Kinsey si è presa una cotta. Nuovi chiavi magiche saranno scoperte e "possono portare il bene più grande o il male più oscuro". I tre fratelli Locke dovranno difendersi da una nuova misteriosa entità, decisa a impossessarsi dei loro segreti, che è entrata nel corpo di Eden dopo l'apertura della porta oscura nella grotta con la chiave Omega.