in foto: La quarta serata di Sanremo 2021 in diretta

Bentornati alla diretta della quarta serata di Sanremo 2021. Dopo la parentesi dei duetti e delle cover, questa sera ricomincia la gara dei Big, che presenteranno sul palco del Teatro Ariston le 26 canzoni in gara. Prima dei Campioni, però, ci sarà la finale del concorso Nuove Proposte, per decretare chi è il vincitore di Sanremo Giovani tra Folcast, Gaudiano, Davide Shorty e Wrongonyou. Questa sera Amadeus e Fiorello saranno affiancati da Barbara Palombelli e Beatrice Venezi, co-conduttrici della serata. Torna Zlatan Ibrahimovic, dopo l'incidente e l'arrivo in motocicletta di ieri sera, e Achille Lauro, che presenterà al pubblico un nuovo quadro.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2021 comincia alle ore 20.40 circa e viene trasmessa in diretta su Rai Uno, in streaming su RaiPlay e in radio su Rai Radio Due.