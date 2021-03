Matilde Gioli è una delle protagoniste della 71esima edizione del Festival di Sanremo, ospite della quarta serata, durante la quale sarà impegnata in una performance insieme ad Alessandra Amoroso. L'attrice milanese è una delle interpreti più promettenti del nostro cinema e della tv, l'abbiamo vista infatti in serie di successo come Doc-Nelle tue mani. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Cosa ha fatto Matilde Gioli al cinema e in TV

Nata a Milano il 2 settembre 1989, all'anagrafe il suo cognome è in realtà Lojacono, ma per la sua carriera artistica ha scelto di utilizzare quello della madre, ovvero Gioli. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia quasi per caso. Dopo essersi diplomata al liceo classico e aver conseguito la laurea in Filosofia presso la Statale di Milano, nel 2014 fa la sua prima apparizione nel film "Il capitale umano" la lancia definitivamente nel mondo del cinema. Già questa sua prima interpretazione, infatti, ottiene numerosi riconoscimenti tra cui il Premio Biraghi e il Premio Alida Valli. La sua carriera prosegue sul piccolo schermo, partecipando ad un episodio di Gomorra-La serie.

Matilde Gioli Rischiatutto al successo di Doc

Tra il 2015 e il 2016 la sua carriera è piuttosto prolifica, soprattutto al cinema, dove è stata scelta per interpretare ruoli nei film Belli di papà, Un posto di sicuro, e ancora 2night con regia di Ivan Silvestrini, e The Startup, diretto da Alessandro D'Alatri, l'opera prima Blue Kids, e poi Mamma o papà? con Riccardo Milani, con il quale ha lavorato anche nella miniserie televisiva "Di padre in figlia". Il 2016 è l'anno in cui viene scelta come valletta per il remake di Rischiatutto con Fabio Fazio. Nel 2017 torna nuovamente al cinema e nel 2018 è protagonista del film Moschettieri del re – La penultima missione di Giovanni Veronesi. L'anno dopo, poi, le viene affidato il ruolo della dottoressa Giulia Giordano in Doc-Nelle tue mani accanto a Luca Argentero, ruolo nel quale verrà consacrata al successo televisivo.

La vita privata

Matilde Gioli è un'attrice piuttosto riservata, di fatti poco si conosce della sua vita privata. Le ultime notizie risalgono ad una storia d'amore con un ragazzo di nome Matteo, un operatore finanziario, che si sarebbe però conclusa nel 2019. Precedentemente aveva avuto anche una relazione con un suo collega, Francesco Scianna. Attualmente, il cuore della bella 31enne non sarebbe impegnato.