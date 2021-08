Lite Vittorio Sgarbi contro Andrea Romano sul green pass: “Imbecille, bugiardo, coglio*e” Ci ha provato a mantenere la colma Vittorio Sgarbi nel programma di informazione dell’estate Morning news condotto da Simona Branchetti, eppure sul Green pass l’opinionista non è riuscito a trattenere l’ira scagliandosi contro l’esponente del partito democratico Andrea Romano che ha lo ha accusato di essere stato un negazionista sin dall’inizio, rendendosi ancora una volta protagonista di un siparietto particolarmente acceso dei salotti Mediaset.

A cura di Giulia Turco

Com'è esplosa la lite tra Vittorio Sgarbi e Andrea Romano

A scatenare la discussione è stato l'intervento della virologa Maria Rita Gismondo secondo la quale: "Il Green pass è pericoloso e dannoso, perché è interpretato come un liberi tutti", spiegando che "non ha alcuna utilità perché non distingue un vaccinato da un non vaccinato". Posizione messa in discussione dal deputato Andrea Romano, sostenitore della Carta verde proposta dal governo Draghi che ha ribattuto: "Mi fa molta impressione sentire un medico che dice cose profondamente sbagliate […]. La dottoressa dovrebbe sapere sapere perfettamente che chi è vaccinato corre un rischio molto minore nel contagiarsi rispetto a chi non lo è". Al suo intervento Vittorio Sgarbi ha replicato in maniera provocatoria ma tutto sommato placata:

Mi fido ciecamente degli scienziati e della professoressa che dice cose avvedute anche se contraddette da un signore che fa il politico convinto di saperne di più. Mi sembra un paradosso che meriterebbe una litigata ma non si possono fare.

Vittorio Sgarbi esplode: "Bugiardo! Imbecille! Coglio*e!"

Andrea Romano ha colto la frecciatina e, accusandolo di essere stato un negazionista sulla questione vaccini, ha fatto sì che Sgarbi perdesse ogni buon intento di non accendere la polemica: "Mai detto! Imbecille! Ho contrastato l’operato di Giuseppe Conte di impedire alle persone di andare al mare o in bicicletta all’aperto", ha inveito il sindaco di Sutri. "Ora ti faccio tacere, coglione! Bugiardo, bugiardo, bugiardo! Non ho mai negato il Covid, ho negato che Romano usasse il cervello o ce lo avesse". Il tutto finché non è intervenuta Simona Branchetti a riportare l'ordine in studio.