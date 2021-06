Andrea Damante sarebbe dovuto essere l’ospite d’onore della semifinale dell’Isola dei famosi 2021. Annunciato in pompa magna nel pomeriggio attraverso i canali social del reality show, con tanto di post a lui dedicato, era stato specificato che Andrea avrebbe partecipato al programma per sostenere l’amico Ignazio Moser. Ma una volta in puntata, Damante non ha avuto spazio. Diversamente da quanto accaduto con Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, altre ospiti annunciate con le stesse modalità ma a cui era stata dedicata un’attenzione differente, Andrea si è seduto in studio tra il pubblico in prima fila e non sulle poltroncine distaccate concesse alle due ospiti. Non gli è stato chiesto nemmeno di intervenire per commentare altri momenti della puntata dedicati a Ignazio o agli altri naufraghi, cosa che era accaduto invece con le altre guest star. Per questo motivi, Damante ha protestato.

in foto: La partecipazione di Andrea Damante annunciata sul profilo ufficiale dell’Isola

Che cosa ha detto Andrea Damante all’Isola dei famosi

A quei due ore dall’inizio della semifinale dell’Isola, Ilary Blasi ha svelato a Ignazio la presenza dell’amico Andrea Damante in studio: “Ignazio, qui ho Andrea Damante per te. È venuto a sostenerti”. Quindi Andrea ha preso la parola: “Io sto benissimo, come stai tu? Mi sembra bene. Non hai idea cos’è successo in Italia e al mio telefono quando il ragazzo ti ha appoggiato la macchinetta sulla testa. Si è parlato più dei tuoi capelli che del Covid. Però stai da Dio, fratello, veramente. E complimenti perché quando mi hai chiesto se dovevi andare all’Isola, perché ne abbiamo parlato, ti dico io che hai fatto una figura incredibile. È giusto così, te lo meritavi. Ti aspetto. Siamo carichi”. Terminato quel breve saluto, Damante non ha più preso la parola.

Andrea Damante protesta: “Solo due parole”

Più tardi, via Instagram, Andrea non si è curato di nascondere il suo fastidio. L’amico di Ignazio Moser ha inquadrato lo studio dell’Isola e in una story ha scritto: “Due parole!". Tante sono quelle che gli sono state concesse. Il video è stato pubblicato intorno a mezzanotte e mezza, quindi quando la semifinale era ancora in corso. Ma non servito a garantire a Damante un altro spazio che rendesse leggermente più incisiva la sua partecipazione alla puntata.