L'Isola dei Famosi comincia a delinearsi. Alla quarta puntata, gli ascolti tv mantengono la media, anzi crescono se li rapportiamo a quelli del giovedì precedente. Sono 3.370.000 spettatori netti per il 19.28% di share contro i 3.047.000 netti e il 17.88% di share di giovedì scorso, quando Rai1 dava Carosello Carosone. Ieri sera, c'era la concorrenza della Nazionale italiana di calcio con una partita di poco appeal contro l'Irlanda del Nord. Segnali incoraggianti per la corazzata condotta da Ilary Blasi con Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Gli ascolti tv del 25 marzo 2021

Nel dettaglio, la serata televisiva di ieri, giovedì 25 marzo 2021 sorride quindi alla partita di calcio tra Irlanda del Nord e Italia, vinta 2-0 dagli azzurri e valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali di Calcio in Qatar, nel 2022. Le due reti siglate da Domenico Berardi e Ciro Immobile hanno avuto un pubblico pari al 22.6% di share per 6.129.000 spettatori netti. L'Isola dei Famosi 2021, come già detto in apertura, ha raggiunto 3.370.000 spettatori netti per il 19.28% di share. Il terzo programma più visto è Il Quinto dell'Inferno in replica declamato da Roberto Benigni: 1.969.000 spettatori su Rai3 per lo share dell'8.2%. Su Italia1 un grande cult: La fabbrica di cioccolato di Tim Burton con Johnny Depp, visto da 1.774.000 spettatori netti per il 7.4% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Dritto e Rovescio, in onda su Rete4, è stato visto da 1.001.000 spettatori netti per il 5.4% di share. Su La7, Piazza Pulita è stato visto da 821.000 spettatori netti per il 4.4% di share. Anni 20, in onda su Rai2, è stato visto da 496.000 spettatori netti per il 2% di share. Su Tv8, Madame raccoglie 356.000 spettatori netti per l'1.4% di share. Cambio Moglie, in onda sul Nove, è stato visto da 372.000 spettatori netti per l'1.4% di share nel primo episodio, 232.000 spettatori netti per l'1.5% di share nel secondo episodio.