L'Isola dei Famosi si è chiusa da poche settimane, con la vittoria di Awed. Un'edizione molto lunga, che ha visto alternarsi molti naufraghi. Tra questi Beppe Braida che ha parlato della partecipazione al programma in una diretta Instagram, trattando vari aspetti della loro esperienza. Braida, ad esempio, ha ammesso che non prenderebbe nuovamente parte al reality show, salvo che nelle vesti di inviato: “Io sulla spiaggia non ho avuto astio con nessuno – ha detto – Anni fa ero molto più irascibile. Poi crescendo impari molte cose”.

Il ricordo peggiore dell'esperienza all'Isola, racconta Braida, è quello delle nottate in Honduras: “Non avendo l’orologio molte volte andavamo a dormire verso le sette e mezza, otto”. Ed ha poi aggiunto: “Molti di noi di notte si svegliavano perché c’era un granchio che ti camminava sulla testa. Di notte dormivamo con le blatte per terra. Queste erano le condizioni in cui noi dormivamo. Le blatte fanno davvero schifo”.

Braida elogia le donne: "Le migliori all'Isola"

Nonostante la vittoria di Awed, Braida ha voluto elogiare soprattutto il percorso delle donne all'Isola, a suo modo di vedere protagoniste di questa edizione del reality: “Le donne sono state migliori. È stata la loro Isola perchè sono state decisamente migliori di noi in tutto proprio”.

Il percorso di Beppe Braida all'Isola dei Famosi 2021

Lanciato da Zelig e con una bella carriera alle spalle, tra comicità e conduzione (da Colorado a Striscia la Notizia, da Tutti pazzi per la tele allo show Palco Doppiopalco e Contropalcotto di Comedy Central), l'attore cabarettista era sbarcato all'Isola dei Famosi nella seconda puntata, entrando inizialmente nella squadra dei Buriños. Purtroppo, il suo percorso all'Isola si è interrotto dopo appena tre settimane, visto che Braida è stato costretto a tornare in patria a causa delle condizioni di salute di suo padre, ricoverato a causa del Covid.