L'assalto all'inviato sembra essere diventato un format di Euro 2020. Dopo la doppia disavventura dell'inviata del Tg1 Valentina Bisti, è toccato a Tancredi Palmeri, giornalista de La Gazzetta dello Sport e inviato di Sportitalia a Londra per seguire la semifinale Italia – Spagna e raccontare il clima post partita, dopo la vittoria con cui gli azzurri si sono portati in finale di Euro 2020.

Il collegamento da Wembley dopo Italia-Spagna

Un'atmosfera di eccitazione, con i tifosi italiani presenti a Londra che hanno colorato il collegamento dell'inviato con il conduttore Michele Criscitiello. Cori, esultanze e la chiara intenzione di invadere e rovinare il collegamento del giornalista. Palmeri ha inizialmente provato a calmare la folla che lo accerchiava, nel tentativo perdente in partenza di offrire un racconto ragionato a Criscitiello.

Tancredi Palmeri si lascia andare

Le urla dei tifosi vicino a lui hanno reso la cosa impossibile dopo pochi secondi e a quel punto Palmeri si è lasciato andare definitivamente, passando dalla parte del tifoso. Prima ha dettato i tempi dell‘inno di Mameli, cantandolo insieme ai tifosi vicino a lui, per poi accettare l'attacco di un omaggio a Raffaella Carrà con A far l'amore, dopo che la presentatrice scomparsa il 5 luglio era stata omaggiata nei minuti che hanno preceduto la partita, passata in diffusione nello stadio di Wembley. Un siparietto che si chiude addirittura con un casqué con cui Palmeri ha omaggiato la regina della Tv.

Le disavventure di Valentina Bisti

Nelle scorse settimane era stata Valentina Bisti, l'inviata del Tg1, a doversi districare tra i tifosi. Prima era successo alla fine di Italia-Galles, quando le era stato di fatto impedito di portare avanti il collegamento con Francesco Giorgino a causa dell'assalto pacifico dei tifosi in piazza del Popolo. Meno piacevole quello che le era accaduto pochi giorni dopo, quando lei stessa aveva denunciato sui social di essere stata aggredita da alcuni tifosi, che le avevano impedito di fare il collegamento.