I The Jackal portano bene. Dopo la prima puntata di Europei a casa The Jackal è arrivata una sonora vittoria per 3-0 contro la Turchia. La puntata di debutto su RaiPlay, con la puntata commentata in diretta dal gruppo napoletano in compagnia di Carolina Morace, Stefano De Martino, Michela Giraud e Carlo Conti (che ha spoilerato la presenza di Ciro Priello a Tale e Quale Show) ha fatto più di centomila streams, catturando un pubblico molto giovane: il 60% era di età inferiore ai 45 anni. Adesso c'è la voglia di bissare per la seconda partita della Nazionale, prevista per domani sera contro la Svizzera alle ore 21.

Gli ospiti della seconda puntata di Europei a casa The Jackal

La seconda puntata di Europei a casa The Jackal, in diretta dal Centro Produzione Rai di Napoli, prosegue con i padroni di casa Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia e Simone – in studio anche Alfredo – in compagnia dei loro nuovi ospiti: Lino Banfi, l'imitatore Vincenzo De Lucia, il giornalista sportivo Marco Mazzocchi e il rapper Clementino. Tra un'occhiata ai social e uno al campo, i protagonisti della seconda puntata sono pronti a intrattenere e fare compagnia a quanti vorranno vivere la partita della Nazionale azzurra in modo diverso.

Chi è Vincenzo De Lucia

Vincenzo De Lucia è un imitatore professionista lanciato nel corso dell'ultima stagione di Made in Sud e grande protagonista a Stasera tutto è possibile e nel corso dell'ultima edizione di Domenica In. Tra le sue imitazioni: Maria De Filippi, Mara Venier, Barbara D'Urso e Mara Maionchi. Ha 33 anni e nel 2009 vinse il Premio Alighiero Noschese. A Fanpage.it ha dichiarato: "La mia sfida è imitare le donne, è molto difficile per un uomo".

Chi è Marco Mazzocchi

Giornalista Rai, figlio del giornalista Giacomo Mazzocchi, ha condotto Novantesimo minuto, La Domenica Sportiva. È stato inviato alle Olimpiadi del 1996, ha condotto le dirette delle Olimpiadi del 2000 e del 2004. Conduttore Rai anche per gli Europei di Calcio del 2000 e del 2004, e delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Un volto storico per lo sport del servizio pubblico.